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Россия и КНР скоординируют усилия по урегулированию ситуации на Корейском полуострове
13 января 2018, 19:24 • 73 • Политика
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия и Китай намерены укреплять координацию усилий по деэскалации напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи в субботу заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Игоря Моргулова с коллегой из КНР Кун Сюанью.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С обеих сторон подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления координации усилий России и Китая в интересах деэскалации напряженности и урегулирования всего комплекса проблем субрегиона на основе совместно выдвигаемых мирных инициатив", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дипведомства.
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября 2017 года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск.
9 января этого года состоялся первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что Пхеньян направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхане представительную делегацию.
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