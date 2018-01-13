Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Германии растёт число «граждан Третьего рейха»
США делают ставку на «Исламское государство»* для подрыва позиций Китая и России...
Крым получил второй дивизион ЗРК С-400 "Триумф"
От Покахонтас до «выгребных ям»: как неосторожные слова Трампа привели к междуна...
Главная / Политика

Россия и КНР скоординируют усилия по урегулированию ситуации на Корейском полуострове

13 января 2018, 19:24  •  73 • Политика

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия и Китай намерены укреплять координацию усилий по деэскалации напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи в субботу заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Игоря Моргулова с коллегой из КНР Кун Сюанью.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С обеих сторон подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления координации усилий России и Китая в интересах деэскалации напряженности и урегулирования всего комплекса проблем субрегиона на основе совместно выдвигаемых мирных инициатив", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дипведомства.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября 2017 года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск.

9 января этого года состоялся первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что Пхеньян направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхане представительную делегацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

73
Источник
Похожие новости
12 января 2018, 19:24
Металлолом из Крыма ждёт отправки на Украину
13 января 2018, 19:24
Крымские татары заявили о поддержке Путина на выборах президента РФ
12 января 2018, 23:54
Клинцевич посоветовал Киеву учиться способности искать компромисс у лидера КНДР

13 января 2018, 19:24
Россия и КНР скоординируют усилия по урегулированию ситуации на Корейском полуострове
13 января 2018, 19:24
Предвыборный штаб Путина допечатает дополнительные подписные листы
12 января 2018, 19:24
"Кремлёвский доклад" — проверка российской элиты на "вшивость"
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 января 2018, 01:24
«Это просто корыто»: почему Киев не может продать недостроенный советский ракетный крейсер «Украина»
09 января 2018, 16:39
Вторая грань инцидента с "Раптором" в небе над Евфратом: оценка без прикрас. Грядущие перспективы развязки в Сирии
12 января 2018, 09:39
Южноосетинский военторг для Донбасса. Привет от «Абхаза»!
07 января 2018, 15:39
«Иск Москвы будет выше»: в России отреагировали на планы ЕС взыскать €1,4 млрд за эмбарго на поставки свинины
08 января 2018, 16:28
Мы опять вступим в ЕС
12 января 2018, 09:39
Бомбы для Хмеймима испещрены украинскими отпечатками
12 января 2018, 18:28
Оставьте себе кpымcкиe корабли, но отдайте их нам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.