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Россия и Китай жестоко накинулись на Германию в ООН – СМИ ФРГ

17 декабря 2020, 16:20  •  323 • Политика
Фото: Wang Jiangang/Xinhua/www.globallookpress.com
Немцы оскорбились за своего представителя в СБ ООН
Жаркий спор разгорелся на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в Сирии. Представитель Германии Кристоф Хойсген заявил, что Россия и Китай блокируют международные поставки гуманитарной помощи сирийскому народу. В ответ ему намекнули, что Германии не светит постоянное членство в Совбезе ООН.
По словам Хойсгена, Москва и Пекин повинны в сокращении численности сирийского населения, поскольку поддерживают политику Башара Асада, ограничивающего свободное перемещение через границу САР иностранных грузовиков с продуктами и медикаментами. В ответ представитель РФ Дмитрий Полянский заявил, что сирийский народ страдает из-за "лицемерной позиции" Запада и конкретно Германии.
В связи с этим российский дипломат порадовался, что скоро будет реже видеться с немецким коллегой:
"Скучать не будем", – приводит слова Полянского издание Watson.
Представителя РФ поддержал китайский дипломат. Он выразил сожаление, что двухлетний период работы ФРГ в качестве временного члена СБ ООН "не оправдал мировых ожиданий". Немецкое СМИ восприняло это как намек, что Германии не стоит рассчитывать на членство в Совбезе на постоянной основе.
В СБ ООН входят пять постоянных членов – Россия, Китай, США, Франция, Великобритания. Они обладают правом вето. Германия в последние годы активно пытается стать шестым членом СБ ООН, но безуспешно, напомнили в статье.
Ранее Генассамблея ООН одобрила предложения России по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны. Против инициативы высказались только две страны из 180 с лишним – это США и Украина.

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