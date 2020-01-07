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Россия и Китай заблокировали антииранское заявление США в ООН
07 января 2020, 22:39 • 74 • Политика
Китай и Россия намеренно отказались выступать по предложенному США проекту заявления Совета Безопасности ООН, в котором говорилось о неприкосновенности зданий консульств и посольств, сообщило агентство Reuters.
Как говорится в заявлении миссии США при ООН, предложение Вашингтона подчеркивало неприкосновенность дипломатических зданий. Такая инициатива была вызвана недавними нападениями на посольство США в Багдаде, передаёт телеканал "360".
Против нападения на посольство США в Багдаде высказались 27 стран. Однако Россия и Китай не стали выступать по этому вопросу, отмечается в сообщении.
Москва и Пекин сделали это намеренно, чтобы сорвать заявления, которые по традиции принимаются единогласно, заявили в американской миссии.
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