Россия и Китай заблокировали антииранское заявление США в ООН

Как говорится в заявлении миссии США при ООН, предложение Вашингтона подчеркивало неприкосновенность дипломатических зданий. Такая инициатива была вызвана недавними нападениями на посольство США в Багдаде, передаёт телеканал "360".

Против нападения на посольство США в Багдаде высказались 27 стран. Однако Россия и Китай не стали выступать по этому вопросу, отмечается в сообщении.

Москва и Пекин сделали это намеренно, чтобы сорвать заявления, которые по традиции принимаются единогласно, заявили в американской миссии.