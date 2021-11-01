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Россия и Китай вышли на новый уровень военного сотрудничества - СМИ

01 ноября 2021, 14:10  •  42 • Политика
Фото: mil.ru
Впервые проведя совместное патрулирование западной части Тихого океана, страны продемонстрировали намерение расширить стратегическое партнерство
На севере Японии КНР и РФ продемонстрировали новый уровень военного сотрудничества, сообщает немецкий N-TV. По официальным данным, совместные учения России и Китая не были направлены против других стран и проводились в рамках ежегодного сотрудничества двух государств. Целью учений являлось повышение профессиональных навыков, а также поддержание международной и стратегической стабильности, указано на сайте министерство национальной обороны Китайской Народной Республики.
"Группа кораблей впервые прошла через пролив Цугару в составе патруля", – сообщило уже российское военное ведомство. В Минобороны Российской Федерации также добавили, что "задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран".

По данным агентства Reuters, в Японии внимательно следили за перемещением военных кораблей России и Китая. Официальный Токио сообщил, что группа из 10 кораблей прошла через пролив Цугару, разделяющий главный остров Японии и северный Хоккайдо (эти воды считаются международными. — Прим. ред).
Между тем, центральное японское информационное агентство Jiji Tsushin обратило внимание на слова официального представителя китайского военного ведомства Тань Кэфэя, который по итогам боевого похода заявил:
В процессе похода флоты обоих государств значительно повысили уровень боевого взаимодействия. В единстве наших армий наша сила. Китай полон решимости и дальше всемерно углублять всестороннее взаимодействие с российским вооруженными силами.
"В последние годы Россия и Китай расширили дипломатическое и военное сотрудничество, тогда как отношение обеих стран к странам запада с недавних пор существенно ухудшилось", — заметил N-TV.

Ранее боевые корабли ТОФ ВМФ России и силы ВМС Китая провели совместные учения "Морское взаимодействие – 2021". Маневры проходили с 14 по 17 октября в акватории Японского моря.

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