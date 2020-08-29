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Россия и Китай создают гибрид для подводной войны? Forbes теряется в догадках
29 августа 2020, 01:25 • 39 • В мире
Загадочная подлодка, которую планируют создать Россия и Китай, озадачила американское издание Forbes.
Американцы из Forbes акцентировали внимание на новом проекте России и Китая. На форуме "Армия-2020" представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщил о проектировании неатомной подводной лодки нового поколения. В создании проекта задействованы специалисты России и Китая.
При этом, подчеркнули в ФСВТС, о сроках завершения работ говорить пока рано, передаёт "РИА Новости".
В свою очередь американский Forbes отмечает, что если раньше Россия помогала КНР наращивать знания в сфере строительства субмарин, то сейчас и сам Китай делает успехи в этом направлении. Так, уже сейчас Китай может занять лидирующую нишу в создании двигательных установок, а ещё одним направлением может стать использование перспективных аккумуляторных батарей.
Какой будет новая подлодка совместного производства двух стран, пока неясно, говорится в публикации. Не исключено, что это будет гибридный вариант - сочетание корпуса, построенного одной страной, с боевыми системами и вооружением, созданными в другой стране.
"Так что в отношении перспективы совместно проектируемой неатомной подводной лодки сегодня больше вопросов, чем ответов, констатирует автор. - И вполне возможно, что этот проект — подобно многим оборонным проектам, освещаемым в российских государственных СМИ — в конечном итоге ни к чему не приведет. Как и сама подводная война, поиск информации о новых подводных лодках зачастую означает тактику выжидания".
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