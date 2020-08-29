Россия и Китай создают гибрид для подводной войны? Forbes теряется в догадках

Американцы из Forbes акцентировали внимание на новом проекте России и Китая. На форуме "Армия-2020" представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщил о проектировании неатомной подводной лодки нового поколения. В создании проекта задействованы специалисты России и Китая.

При этом, подчеркнули в ФСВТС, о сроках завершения работ говорить пока рано, передаёт "РИА Новости".

В свою очередь американский Forbes отмечает, что если раньше Россия помогала КНР наращивать знания в сфере строительства субмарин, то сейчас и сам Китай делает успехи в этом направлении. Так, уже сейчас Китай может занять лидирующую нишу в создании двигательных установок, а ещё одним направлением может стать использование перспективных аккумуляторных батарей.

Какой будет новая подлодка совместного производства двух стран, пока неясно, говорится в публикации. Не исключено, что это будет гибридный вариант - сочетание корпуса, построенного одной страной, с боевыми системами и вооружением, созданными в другой стране.

"Так что в отношении перспективы совместно проектируемой неатомной подводной лодки сегодня больше вопросов, чем ответов, констатирует автор. - И вполне возможно, что этот проект — подобно многим оборонным проектам, освещаемым в российских государственных СМИ — в конечном итоге ни к чему не приведет. Как и сама подводная война, поиск информации о новых подводных лодках зачастую означает тактику выжидания".