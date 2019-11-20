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Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию
20 ноября 2019, 02:39 • 76 • Политика
ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай только что согласовали новый проект плана по урегулированию на Корейском полуострове и готовы представить его партнерам в регионе. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Мы буквально на днях согласовали с нашими китайскими друзьями обновленную версию [плана по урегулированию]. Эта обновленную версию плана мы планируем распространить среди всех партнеров. Речь идет о проекте плана", - сказал он.
Замглавы МИД уточнил, что план будет представлен первому заместителю министра иностранных дел КНДР, которая сейчас находится в Москве.
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