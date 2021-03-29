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Россия и Китай смешали НАТО все карты в Средиземноморье - СМИ

29 марта 2021, 20:15  •  240 • Политика
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Американский эксперт предупредил альянс об угрозе, которая исходит об союза Пекина и Москвы в данном регионе
Укрепление союза России и Китая в Средиземноморье еще больше усложняет стратегические выкладки НАТО, а это требует от блока внесения в них корректив. Об этом говорится в статье американского эксперта Гиббса Маккинли в журнале The National Interest.
Автор отмечает, что вопреки громкому заявлению нового хозяина Белого дома Джо Байдена на февральской Мюнхенской конференции по безопасности о том, что "трансатлантический альянс вернулся", конкретные проблемы, стоящие перед НАТО, все еще остаются актуальными.
Одной из них является усиление российско-китайского партнерства на южной границе НАТО в Средиземном море. Трансатлантический альянс должен скорректировать свои расчеты в данном регионе, чтобы "смягчить эти вызовы", призвал натовцев эксперт.
По его словам, "нелегкий подвиг", поскольку Средиземноморье прямо-таки "изобилует геополитической напряженностью".
Американец обнаружил, что Россия спустя долгие годы – "десятилетий бездействия после распада СССР" - возвращает влияние в Черном и Средиземном морях. Также на "хрупкий баланс сил" оказывает влияние в регионе и появление нового игрока – Китая. Пекин после объявления своей инициативы "Один пояс, один путь" в 2013 г. постоянно инвестирует в отношения со странами Средиземноморья.
Сами по себе эти вложения Поднебесной не представляют угрозы, но в конечном итоге КНР сможет направить свои инвестиции на усиление влияния в регионе, увеличив число внешних игроков, конкурирующих за собственные интересы.
Если суммировать отдельное влияние Москвы и Пекина, оно будет во много раз меньше, чем влияние союза этих двух государств, считает Маккинли.
"Развивающееся партнерство между Китаем и Россией в Средиземноморье усложняет расчеты НАТО", – предупреждает автор.
Москва помогает китайским военным набраться опыта. Например, в 2015 г. были проведены впервые российско-китайские учения в восточном Средиземноморье. Маневры военно-морских сил двух государств проходили и в Балтийском море.
"Совместные операции России и Китая сигнализируют об "их готовности и способности держаться вместе", и Китай также может использовать свой контроль над европейской инфраструктурой, такой как Пирей, чтобы замедлить ответ НАТО на российскую агрессию", – поясняет аналитик.
Однако синергия КНР и РФ может также подорвать интересы США и Европы в Средиземноморье не только в оборонной сфере. Так, Москва и Пекин укрепляют политические связи в регионе. Особенно, РФ сохранила свое активное присутствие на Кипре со времен СССР. Там же утверждает собственный авторитет и Китай, заполняя "пробел, оставленный американскими и европейскими союзниками".
Поэтому Вашингтону нужно усилить свое влияние и развивать сотрудничество с партнерами из Старого света в Средиземноморье, полагает Маккинли.
По его мнению, более сильная Европа облегчила бы бремя Штатов и обеспечила основу для обновленного, справедливого трансатлантического альянса, который мог бы лучше конкурировать с российско-китайской союзом. Для начала предлагается побольше вкладываться в Грецию.
В целом же, американские инвестиции во всем Средиземноморье помогут укрепить экономически жизнеспособную альтернативу той модели управления, которую предлагают Россия и Китай, следует из статьи.
"Наконец, США и Европа должны предпринять шаги для восстановления авторитета НАТО в регионе", – считает американец.
Он указал на то, что влияние блока держится на сплоченности стран-участниц, а именно этого в настоящий момент и недостает альянсу. Маккинли тут привел в пример растущую напряженность в отношениях между Турцией и Штатами, особенно после закупок Анкарой у Москвы российской системы противоракетной обороны С-400.
Трения между США и Турцией не ослабеют, "учитывая серию недавних кризисов и противоречия в мировоззрениях". В сложившихся обстоятельствах необходимо сделать ставку на возможность делового партнерства между Анкарой и европейскими членами НАТО, подвел черту Маккинли.
Ранее эксперты китайской газеты Global Times указали на ошибку, которую совершает новая администрация президента США Джо Байдена, пытаясь противостоять одновременно РФ и КНР. С их точки зрения, сегодня Пекин становится все сильнее, а Москва сохраняет значительную мощь и международное влияние, поэтому конфронтация с двумя ядерными державами для Вашингтона – это уже перебор.

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