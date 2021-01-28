Россия и Китай приготовили сюрприз для США на Кавказе

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Москва и Пекин вытеснили американцев из региона ради мира и "Шелкового пути"

Россия нарушила планы США, не позволив разгореться пожару на Южном Кавказе. Своим посредничеством в урегулировании вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха Москва заложила фундамент для большой геополитической трансформации региона. Об этом пишет в аналитической статье международный эксперт Салман Рафи Шейх в издании New Eastern Outlook ("Новое восточное обозрение").

По его мнению, Россия укрепила позиции на своем южном дворе, что выгодно как в стратегическом, так и в экономическом плане. Прекращение огня в НКР достигнуто при непосредственном участии Москвы.



"Это позволило России подорвать планы США использовать данный регион для разжигания пожаров на ее периферии, чтобы создать условия для расширения НАТО на восток", – говорится в статье.

Контроль над регионом важен для Вашингтона еще и потому, что он стал одним из наиболее подходящих маршрутов для расширения китайской инициативы "Один пояс, один путь" на Европу. Штаты, удерживая здесь свои позиции, хотели бы контролировать важную торговую артерию Поднебесной, считает автор.

Но Южный Кавказ, находящийся под политическим влиянием России и экономическими инвестициями КНР, быстро превращается в территорию, недосягаемую для "американских щупалец. Для Пекина Азербайджан является важным звеном в новых маршрутах "Шелкового пути", соединяющего Китай с Европой.

Поскольку Нагорный Карабах теперь фактически находится под контролем Баку и Москвой, а Пекин недавно подписал инвестиционное соглашение с ЕС, нет никаких сомнений в том, что Поднебесная будет уделять особое внимание строительству транзитного маршрута через этот регион.

Инвестиционные возможности и проекты, которые предлагает Китай, согласуются с собственными планами России по созданию новой географии торговли с участием Азербайджана и Армении, полагает эксперт. Эти намерения были четко обозначены во время последней встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении в Москве.

"План в его нынешнем виде состоит в том, чтобы возродить старые "кавказские шелковые пути", которые позволили бы крупным странам региона соединиться с Россией и, таким образом, открыть возможности для расширения торговли, тем самым не оставив минимального места для внерегиональных держав, таких как США и Франция, чтобы разыграть свою старую политику "разделяй и властвуй"", – подчеркнул Шейх.

Все это указывает на сокращение присутствия на данной территории Штатов, однако нет сомнения, что когда новая администрация Джо Байдена наведет порядок у себя в доме, американцы попытаются в той или иной форме вернуться в Южный Кавказ, уверен эксперт.

