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Россия и Китай преподали политический урок всему миру

15 декабря 2021, 14:15  •  148 • Политика
Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с лидером КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина можно считать настоящим образцом межгосударственных отношений в XXI веке.
Россия и Китай преподали урок всему миру, наглядно продемонстрировав, как правильно дружить двум государствам. Во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин отметил, что подобное общение напрямую "позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия".
"Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке", - подчеркнул глава государства.
Путин также обратил внимание на тот факт, что между Россией и Китаем "сформирована новая модель сотрудничества", которая основывается на невмешательстве во внутренние дела и уважении интересов друг друга, а также на решимости "превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства".
Во время беседы с Си Цзиньпином он напомнил также и о том, что уже ранее обсуждал с китайским коллегой, включая "острые темы международной жизни", а также обратил внимание на укрепление торгово-экономических связей России и Китая.

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