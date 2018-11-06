Россия и Китай подписали три новых оружейных контракта. Сотрудничество в круге «земля, вода, воздух»

Москва и Пекин договорились о новых поставках российского оружия, сообщил руководитель делегации «Ростеха» на выставке в Чжухае Виктор Кладов. По его словам, подписаны три оружейных контракта, в целом, сотрудничество затрагивает все среды – «земля, вода, воздух».

Россия и Китай договорились о новых поставках российского оружия, рассказал глава делегации «Ростеха» Виктор Кладов в ходе выставки в Чжухае. «Ростех», напомним, входит в «Рособоронэкспорт». Сотрудничество налажено во всех средах, отмечает Кладов. Это «земля, воздух и вода».

«Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35 у нас есть масса других проектов», - говорит спикер, отмечая, углубляться в детали ему бы не хотелось, однако совсем недавно Россия и Китай подписали три оружейных контракта.

Россия в эти дни принимает участие в китайском Airshow China-2018. Делегация останется в Китае до 11 ноября.

Напомним, до 2019 года российская сторона реализует контракт на поставку Китаю 24 истребителей Су-35, контракт подписали в 2015 году. Кроме того, есть договоренность о поставке С-400 - все системы довезут до Китая к 2020 году, а бумаги подписали в том же 2015-м. По словам Виктора Кладова, нет оснований полагать, что сроки поставок будут нарушены.

Всего «Рособоронэкспорт» выполнит план по продаже оружия за рубеж на сумму не менее 13,4 млрд долларов.

«Несмотря на жесткую конкуренцию на внешнем рынке, несмотря на введенные против РФ санкции, план продажи экспорта оружия в 2018 году будет не ниже прошлогоднего», — заключил Кладов в интервью РИА Новости.

Если отвлечься от китайских контрактов, следует вспомнить о передаче Москвой Мьянме шести истребителей Су-30СМ – этот контракт подписали в 2018 году, а также поставку шести учебно-боевых самолетов Як-130 Нейпьидо.