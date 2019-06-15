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Россия и Китай подготовили новую совместную инициативу по Корейскому полуострову
15 июня 2019, 15:24 • 59 • Политика
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Южной Кореи Кан Гён Хва в понедельник обсудит новую совместную инициативу России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове, подготовленную на основе дорожной карты 2017 года. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.
"В интересах дальнейшего углубления координации намерены предметно обсудить с южнокорейскими коллегами ряд перспективных шагов, предлагаемых Россией и Китаем в новой совместной инициативе - плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения совместной дорожной карты 2017 года и в предварительном порядке уже был положительно оценен другими партнерами", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В 2017 году РФ совместно с КНР выдвинула инициативу, включающую в себя дорожную карту по урегулированию ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове. План предусматривает приостановку ракетно-ядерной деятельности КНДР в обмен на сокращение масштаба военных учений Южной Кореи и США. Дорожная карта подразумевает двусторонний диалог Пхеньяна и Вашингтона, а затем полномасштабные консультации с участием всех заинтересованных сторон.
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