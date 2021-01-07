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Россия и Китай под угрозой? Лондон дал однозначный сигнал Вашингтону: "Сделаем всё правильно"

07 января 2021, 00:00  •  79 • Политика
Россия и Китай под угрозой? Лондон дал однозначный сигнал Вашингтону, заметив, что со стороны Москвы и Пекина якобы исходит прямая экономическая опасность для Запада: "Сделаем всё правильно". Британский посол в США призналась, что очень опасается победного выхода РФ и КНР из пандемии.
Британский посол в Соединённых Штатах Карен Пирс в беседе с Bloomberg предостерегла весь западный мир от угроз, которые, по её мнению, исходят со стороны России и КНР.
Она пояснила, что на волне пандемии эти страны значительно продвинулись в сфере медицинских технологических разработок. Дипломат выразила опасение, что подход РФ и Китая в итоге может задать тренд и сформировать международный курс развития в данных секторах экономики.
Более того, посол нашла аналогии между нынешней ситуацией и периодом экспансии ядерных технологий в середине прошлого века.
По мнению Пирс, КНР двигается по чрезвычайно авторитарному пути, между тем технологическое развитие должно работать на пользу открытых рынков.
В связи с этим Вашингтону и Лондону необходимо "сделать всё правильно", дабы помешать "стратегическим вызовам со стороны Китая и России" на волне ситуации с коронавирусом, подытожила посол.

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