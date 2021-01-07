Россия и Китай под угрозой? Лондон дал однозначный сигнал Вашингтону: "Сделаем всё правильно"

Британский посол в Соединённых Штатах Карен Пирс в беседе с Bloomberg предостерегла весь западный мир от угроз, которые, по её мнению, исходят со стороны России и КНР.

Она пояснила, что на волне пандемии эти страны значительно продвинулись в сфере медицинских технологических разработок. Дипломат выразила опасение, что подход РФ и Китая в итоге может задать тренд и сформировать международный курс развития в данных секторах экономики.

Более того, посол нашла аналогии между нынешней ситуацией и периодом экспансии ядерных технологий в середине прошлого века.

По мнению Пирс, КНР двигается по чрезвычайно авторитарному пути, между тем технологическое развитие должно работать на пользу открытых рынков.

В связи с этим Вашингтону и Лондону необходимо "сделать всё правильно", дабы помешать "стратегическим вызовам со стороны Китая и России" на волне ситуации с коронавирусом, подытожила посол.