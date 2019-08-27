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Россия и Китай отменили мировую гегемонию Запада - Макрон

27 августа 2019, 17:09  •  138 • Политика
Эпоха доминирования Запада в мире заканчивается под давлением геополитических перемен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совещании послов государства. По его словам, это происходит благодаря действиям России и Китая на мировой арене.
"Обстоятельства меняются", - подчеркнул президент Франции. По словам Макрона, Китай выбился в первый ряд, в то время как стратегия России приносит ей всё больший успех.
Франции необходимо переосмыслить отношения с Россией и выстроить их заново, заявил Макрон. По его словам, в противном случае Европе грозит остаться с замороженным конфликтом и последствиями холодной войны.
"Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении", - сказал Макрон послам. По его словам, Россия нужна Западу, чтобы построить новую архитектуру безопасности и доверия в Европе. С этой целью в ближайшее время в Москву отправятся главы министерств иностранных дел и вооружённых сил Франции, подчеркнул Макрон.

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