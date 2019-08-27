Россия и Китай отменили мировую гегемонию Запада - Макрон

"Обстоятельства меняются", - подчеркнул президент Франции. По словам Макрона, Китай выбился в первый ряд, в то время как стратегия России приносит ей всё больший успех.

Франции необходимо переосмыслить отношения с Россией и выстроить их заново, заявил Макрон. По его словам, в противном случае Европе грозит остаться с замороженным конфликтом и последствиями холодной войны.

"Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении", - сказал Макрон послам. По его словам, Россия нужна Западу, чтобы построить новую архитектуру безопасности и доверия в Европе. С этой целью в ближайшее время в Москву отправятся главы министерств иностранных дел и вооружённых сил Франции, подчеркнул Макрон.