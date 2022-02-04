Россия и Китай оставили Запад в меньшинстве • 289 • Аналитика © РИА Новости / Михаил Климентьев По итогам переговоров в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали документ, стоящий особняком среди всех прочих, принятых на этом саммите. Это Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. На международных встречах такого рода вырабатываются разные договоренности. Бывают чисто экономические, по сути, межгосударственные контракты. В данном случае — о поставках в Китай газа или в Россию цитрусов и так далее. Бывают не зафиксированные в каких-то открытых документах договоренности по схеме "если события пойдут так, то мы реагируем этак": не надо сомневаться, что на 38 прошедших на сегодняшний день встречах Путина и Си (не говоря о телефонных звонках) таких договоренностей было множество и в этот раз они тоже наверняка есть — это стандартная для любой дипломатии работа. Кстати, в новом документе на такие конкретные и текущие темы записано довольно многое, речь о полной поддержке двумя державами друг друга в двух искусственно созданных Западом одинаковых конфликтных ситуациях — вокруг Украины и НАТО и вокруг Тайваня и Азии в целом. Что конкретно означает эта поддержка — другой вопрос, это уже не для публикации. Но Совместное заявление содержит, среди прочего, чистую идеологию, обращение к другим странам, фактически ко всем жителям планеты Земля (хотя не все они умеют и любят читать) с простой мыслью: мы живем уже не в том мире, что вчера. Он уже вступает — смотри на название документа — в новую эпоху. В новом мире не просто должна действовать, а уже действует новая механика отношений между государствами. Это не только и не столько то, чего мы хотим, — это уже наступившая реальность. Ее просто надо увидеть и признать. Документ достаточно подробный. Среди прочих, мысли в нем такие: "формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство в интересах мирного и поступательного развития". При этом "некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене…" Вы заметили? "Меньшинство на мировой арене". А это ведь просто факт. Итак, эти, которые в меньшинстве, "продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества". Так, как сейчас, нельзя и уже не работает, а как надо? Необходимо "формирование между мировыми державами отношений нового типа <…>. Стороны выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, когда слабые становятся добычей сильных. Стороны намерены противостоять попыткам подмены общепринятых и согласующихся с международным правом форматов и механизмов некими правилами, вырабатываемыми в "узком кругу" отдельными странами или блоками стран, выступают против решения международных проблем не на основе консенсуса, а через обходные схемы". В таких случаях многие начинают разбираться, кто автор какой формулировки. Например, "неделимость безопасности" — это Москва, имеется в виду, что нельзя надеяться обеспечить себе безопасность в каком-то регионе или мире в целом, если там есть страны или группы стран, которым такая ситуация будет угрожать. А вот формулировка "сообщество единой судьбы человечества" — это точно Пекин, как и хорошая мысль о том, что "право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа". Но, вообще-то, бессмысленное дело — выяснять, кто первым высказал мысль, а кто под ней подписался. Дело в том, что одни и те же идеи рождались и нарастали, а потом взаимопроникали в политических, деловых и всех прочих кругах двух наших стран (и не только их) уже несколько десятилетий. В итоге Россия и Китай, их лидеры и общества, одинаково воспринимают суть происходящего в мире, как и то, куда этому миру желательно двигаться. Более того, здесь идеология далеко не только для двух этих стран, а гораздо более широкая. Естественное единомыслие Москвы и Пекина — очень интересная штука. Посмотрите, например, что пытается нам объяснить один из американских комментаторов насквозь идеологизированного агентства Project Syndicate: мысль довольно типичная. Оказывается, Москва и Пекин балансируют свой альянс в предельно деликатной ситуации. У нас своя горячая точка (если это точка) — Украина и Европа в целом, у них своя — Тайвань и Азия в целом. Если США и НАТО ввергнут Москву в продолжительную военную конфронтацию в Европе, Китаю это выгодно, потому что на него тогда у Запада не хватит ресурсов, не говоря о том, что европейцам не очень захочется ссориться еще и с Китаем. Но если ровно такая же конфронтация будет происходить с Китаем, то это выгодно Москве — по тем же соображениям. В общем, каждому из нас полезно натравить Запад на другого партнера и радостно отсиживаться в кустах. И все с этой логикой хорошо, кроме одного: в теоретической ситуации, если Запад "съест" Москву или Пекин, дальше настанет очередь того, кто отсиживался. И тогда будет уже всерьез плохо, потому что балансировать будет нечего и не с кем. Нынешний совместный документ двух держав интересен, кроме всего, тем, что заявляет: ребята, ваша логика баланса не работает. В том числе не работает потому, что ей есть альтернатива. Дело не в том, что мы хотим изменить мир и внести в него новую логику, а в том, что мир уже изменился, нравится это кому-то или нет. Нам — нравится. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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