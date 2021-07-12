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Россия и Китай нанесут удары, на которые США не смогут ответить - Defense News

12 июля 2021, 06:40  •  319 • Политика
Американское издание Defense News считает, что Россия и Китай нанесут удары, на которые США не смогут ответить. Эту гипотезу журналисты подкрепили конкретными фактами и цифрами.
В статье говорится об оборонном бюджете США на 2022 год. В нём говорится, что следует сократить размер американской армии, но её боеспособность увеличится, так как ставка делается на новые технологии. Однако у Минобороны не остаётся способов реально укреплять вооружённые силы США.
Последние 30 лет было многое разрушено. Авторы статьи считают, что с равным по силе противником сражаться и одновременно защищать территории США американская армия не сможет. Кроме того, она должна одновременно и сдерживать ядерные атаки.
В качестве примера приводятся военно-воздушные силы. Их размер определяется необходимостью дать отпор равному по силе противнику. Речь идёт о главных "врагах" США - Москве и Пекине. Китай намерен захватить Тайвань, а Москва якобы собирается вторгнуться в страны Прибалтики. По этой причине США должны иметь возможность крупномасштабно и точно наносить удары, а также наступать на территорию противника. Такую задачу может решить авиация, но есть проблема.
В публикации говорится, что со времён холодной войны 66 % американских бомбардировщиков были отправлены на металлолом. Сейчас количество истребителей вдвое меньше, чем находилось в Ираке в 1991 году. На данный момент имеется 140 самолётов B-1, B-2 и B-52, но они могут совершать приблизительно 30 ударных вылетов в день. Авторы статьи напомнили, что операция "Буря в пустыне" предполагала примерно полсотни вылетов в день одних только бомбардировщиков B-52.

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