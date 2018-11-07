Россия и Китай могут утвердить расчет в нацвалютах до конца года

Соглашение о нацвалютах между Россией и Китаем планируется подписать до конца текущего года, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Россия и Китай могут документально заверить договоренность о расчетах в национальной валюте до конца 2018 года. О подобной возможности рассказал глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов. По его словам, заинтересованы в такой форме работы обе стороны.

«…китайская сторона не менее, а может быть, и более заинтересована, поскольку это вчера было заявлено председателем КНР», - пояснил Шувалов.

Подписание до конца текущего года Шувалов назвал «кратчайшими сроками». Кроме того, в ходе беседы с журналистами Шувалов добавил, что проект соглашения уже разработан и анализируется правительствами России и Китая.