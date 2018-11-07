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Россия и Китай могут утвердить расчет в нацвалютах до конца года

07 ноября 2018, 14:09  •  24 • Политика
Соглашение о нацвалютах между Россией и Китаем планируется подписать до конца текущего года, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.
Россия и Китай могут документально заверить договоренность о расчетах в национальной валюте до конца 2018 года. О подобной возможности рассказал глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов. По его словам, заинтересованы в такой форме работы обе стороны.
«…китайская сторона не менее, а может быть, и более заинтересована, поскольку это вчера было заявлено председателем КНР», - пояснил Шувалов.
Подписание до конца текущего года Шувалов назвал «кратчайшими сроками». Кроме того, в ходе беседы с журналистами Шувалов добавил, что проект соглашения уже разработан и анализируется правительствами России и Китая.

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