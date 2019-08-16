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Россия и Китай готовятся захватить Африку? Пентагон сделал предупреждение - СМИ

16 августа 2019, 11:24  •  107 • Политика
Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке. Африка постепенно подпадает под влияние Москвы и Пекина, считают в Пентагоне. Вашингтон считает, что Россия уже оказывает влияние на десять различных африканских стран, а Китай вскоре начнет строить на континенте военные базы.
О том, что в настоящее время и Россия, и Китай работают над расширением сферы своего влияния на Африканском континенте, заявляют представители Пентагона. Информацию об этом передает The Intercept. Само издание ссылается на некие письменные показания двух высокопоставленных военных армии США.
В частности, отмечается, что военные говорят, что, мол, долгие годы и Россия, и КНР активно работают над тем, чтобы максимально нарастить экономические связи в регионе. Причем речь идет о самых разных сферах: от нефтегазового сектора до проектов в атомной энергетике.
Также генералы указали на то, что за последние несколько лет – с 2009 года по 2017-й товарооборот России со странами Африки вырос — с $5,7 млрд до $17,4 млрд.
По данным издания, в Пентагоне уверены, что Россия уже оказывает влияние на десять различных африканских стран, а Китай вскоре начнет строить на континенте военные базы.

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