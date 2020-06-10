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Россия и Китай единым фронтом пошли против санкций США

10 июня 2020, 18:00  •  133 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва и Пекин призывают Совбез ООН противодействовать Вашингтону в вопросе рестрикций в отношении Тегерана
Россия и Китай разрабатывают совместную позиции в Организации Объединенных Наций по заявлению США о повторном наложении санкций на Иран. Об этом сегодня сообщает Reuters.
Отмечается, что Москва в данном вопросе ссылается на международно-правовое заключение 50-летней давности, чтобы оспорить шаг Вашингтона.
Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И направили письма 15 странам-членам Совета Безопасности ООН и генсеку организации Антониу Гутеррешу, в которых указывается, что Соединенные Штаты угрожают спровоцировать так называемый ответный удар санкций в рамках иранской ядерной сделки.
Российский министр в своем послании от 27 мая назвал действия США "нелепыми и безответственными".
Вашингтон пригрозил возобновить американские санкции в отношении Ирана, если Совбез не продлит эмбарго на поставки оружия, срок действия которого истекает в октябре в соответствии с соглашением Тегерана с мировыми державами не допустить разработки ядерного оружия.
Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности, выступили против продления эмбарго. Если они заблокируют проект резолюции, принятый в США, Вашингтону придется довести до конца угрозу обратной санкции.
"США, которые больше не являются участником СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), не имеют права требовать от Совета Безопасности применения данного положения", – подчеркнул в своем письме Ван И от 7 июня.
Напомним, ядерная сделка с Ираном от 2015 года, закрепленная в резолюции ООН, допускает возвращение санкций в отношении Исламской Республики, включая эмбарго на поставки оружия, если Тегеран нарушит этот договор. Президент США Дональд Трамп вышел из сделки в мае 2018-го, назвав соглашение в годы президентства Барака Обамы "худшей сделкой в истории"".
Лавров сослался на заключение Международного суда 1971 года, в котором было установлено, что основополагающим принципом, регулирующим международные отношения, является то, что "сторона, которая отказывается или не выполняет свои собственные обязательства, не может быть признана сохраняющей права, которые, как она утверждает, вытекают из этих отношений".
По мнению дипломатов, Вашингтон, вероятно, столкнется в Совбезе ООН "с тяжелой и грязной битвой", пишет агентство.

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