Россия и Казахстан согласовали и одобрили план совместного реагирования на информугрозы

В Астане в среду похолодало и пошел дождь - и осмотр министрами обороны стран-членов ОДКБ выставки вооружения «Кадекс» пришлось сократить. Но на главные пункты программы визита Сергея Шойгу в Казахстан погода повлиять не могла. Встреча Сергея Шойгу с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым состоялась – как вместе с коллегами из стран ОДКБ, так и в двухстороннем формате. И участие в заседании Совета министров обороны стран-членов ОДКБ.

- Положение в мире заставляет все страны уделять повышенное внимание обеспечению безопасности, - сказал Назарбаев. – И мы в рамках ОДКБ делаем это. Развитие вооруженных сил для нас государственный приоритет.

- В России высоко ценят вашу деятельность, - сказал Шойгу. – Вы реально осознаете всю сложность обстановки и имеющиеся угрозы. Президент России Владимир Путин поручил мне обсудить с вами процессы, происходящие в регионе и совместные меры по поддержанию в нем стабильности. Мы заинтересованы в расширении любых форм военного и военно-технического сотрудничества. Наши двусторонние связи в сфере обороны окрепли. Совершенствуется единая региональная система ПВО России и Казахстана. Участились совместные мероприятий боевой подготовки. Казахстану российские вооружения поставляются на льготных условиях. Более 700 ваших военнослужащих безвозмездно обучаются в лучших военных вузах России. Согласуем возможные двусторонние действия по реагированию на угрозы безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Заседание Совета министров обороны стран – членов ОДКБ состоялось сразу после переговоров с главой государства. В списке вопросов для обсуждения – более 10 пунктов.

- Основное внимание сосредоточили на обеспечении безопасности в Центрально-Азиатском регионе, - сказал журналистам генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. – Но на заседании обсуждались и ситуация вокруг Ирана и США.

Главы оборонных ведомств согласовали и планы на будущее. В их числе - проведение крупнейших совместных учений «Нерушимое братство». В прошлом году в таких маневрах приняли участие 12 тысяч военнослужащих и более 2 тысяч единиц военной техники.

- Особенность будущих учений в том, что наряду с маневрами пройдет и специальное учение сил материально-технического обеспечения, они будут называться «Эшелон», - пояснил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. – В нынешнем году впервые пройдут и командно-штабные учения с коллективными авиационными силами «Воздушный мост».

Страны-члены ОДКБ в будущем намерены совместно реагировать не только на военные, но и на информационные угрозы. План мероприятий по развитию скоординированной информационной политики, одобренный на заседании, направлен на формирование единой информационной системы, способной адекватно реагировать на факты деструктивные информвоздействия.

Как пояснили в ОДКБ, план описывает механизмы формирования позитивного информационного климата. Он предусматривает создание единой системы реагирования на деструктивные информационные воздействия, направленные на дестабилизацию ситуации в странах ОДКБ, а также пропагандирующие терроризм, экстремизм, ксенофобию, межнациональную и межконфессиональную нетерпимость.