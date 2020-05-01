Россия и Казахстан: для выхода из кризиса требуется глубокая экономическая интеграция

Одним из побочных эффектов глобальной пандемии Covid-19 стало обособление государств, уход экономик в национальные квартиры, резкое снижение уровня международной торговли. При этом вызовы, брошенные коронавирусом человечеству, требуют не только карантинных мер, предпринимаемых государствами на своих территориях, но и совместных скоординированных действий. Стремительность распространения болезни является объективным следствием глобализации, однако и ответ на угрозу должен быть дан в буквальном смысле всем миром. Это в полной мере относится к экономической сфере. «В условиях общей беды особую ценность приобретают решения и действия, направленные на укрепление связей, как на уровне предприятий, так и между простыми людьми», - убеждён заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

С этим абсолютно согласен член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по конкуренции и антимонопольному регулированию Серик Жумангарин отмечающий, что прогнозируемый на нынешний год Международным валютным фондом спад мировой экономики на 3% – «беспрецедентная цифра» с учетом того, что в кризисном 2009 году этот показатель составлял 0,1%. При этом Жумангрин выразил надежду на то, что нынешнюю рецессию страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдут уверенно при условии интеграции и взаимной торговли.

Эти мнения прозвучали в ходе online-конференции «Торгово-экономические отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией как на двусторонней основе, так и в рамках ЕАЭС в условиях пандемии КВИ и в посткризисный период: риски, вызовы и возможности», организованной посольством Казахстана в Российской Федерации. Открывая видеофорум, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев сказал, что в сегодняшних реалиях мы наблюдаем падение производства и торговли, колебание национальных валют. «Преодолеть это все можно только совместными усилиями, - подчеркнул посол. - Как отметили президенты наших двух стран в недавнем совместном заявлении Евразийского экономического союза, борьба с пандемией Covid-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности».

Представитель Казахстана в России также напомнил, что в совместном заявлении лидеры ЕАЭС призвали все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооружённые конфликты, торговые войны, односторонние финансово-экономические санкции, неукоснительно следовать нормам международного права. Среди экономических трендов сегодняшнего дня Ермек Кошербаев выделил локализацию производства жизненно важных товаров, новые форматы международной торговли, дальнейшее развитие транспортной логистики и всплеск цифровизации, который, по мнению дипломата, станет «главным драйвером посткризисного экономического роста». Дипломатический представитель Республики Казахстан считает необходимым «поиск механизмов, которые позволят не только сохранить достигнутый уровень взаимной торговли, но и нарастить её в посткризисный период».

«Кризис – это возможности»

Важность именно сегодня укреплять экономическое сотрудничество и наращивать обороты торговли между Россией и Казахстаном подчеркивали практически все участники двухчасовой online-встречи. Например, министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев. Он отметил, что мировая экономика переживает сегодня «идеальный шторм»: закрытие границ, беспрецедентное падение цен на нефть, ограничение экспорта и товарооборота, в том числе внутри ЕАЭС... Торебаев считает жизненно необходимым для Казахстана и России укреплять интеграцию и принимать совместные меры по поддержке взаимной торговли – «основного драйвера роста».

Среди таких мер должно быть постепенное снятие барьеров на пути экспорта, поскольку после введения этих ограничительных мер «бизнес заволновался», об этом сказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко, отметивший, что является уроженцем Казахстана. Он считает, что Россия и Казахстан и другие страны члены ЕАЭС должны также существенно упростить прохождение по своим просторам транзитных грузов. С российским коллегой согласен заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Евгений Больгерт, подчеркнувший, что и Россия, и Казахстан должны использовать статус стран-транзитеров для выхода из кризиса.

Директор Института права и развития Высшей школы экономики Алексей Иванов отметил, что драматическим последствием мировой пандемии может стать голод в слаборазвитых странах. В этих условиях Россия и Казахстан, являющиеся крупными производителями зерна, «должны не блокировать экспорт, а координировать усилия для того, чтобы стать market makers». «Кризис – это ещё и возможности, которые нельзя упускать», - считает российский учёный.

Цифровые монополии: за и против

Алексей Иванов также отметил, что цифровизация большинства сфер жизни и деятельности, мощным катализатором которой послужила пандемия, в полной мере затронула международную торговлю. Объективный процесс цифровизации торговли сопровождается рисками, главным из которых преподаватель ВШЭ считает монополизацию - крупнейшие цифровые платформы становятся своего рода «естественными монополиями». В этих условиях страны ЕАЭС должны рассмотреть возможность выработки и принятия «антимонопольного пакета» в сфере цифровых услуг.

Министр Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян также считает, что некоторые цифровые платформы сегодня монополизируют рынок, среди чемпионов – Microsoft и Alibaba. Это диктует необходимость создания новых национальных цифровых платформ. Однако увлекаться цифровой автономией не стоит, как минимум, потому что одним из современных мировых тенденций является «усиление прямой коммуникации потребителей» и выстраивание глобальной структуры информационного обмена. «Пандемия открывает возможности для экономик наших стран по ускорению цифровизации», - сказал Гегам Варданян. Этот процесс позволяет преодолевать физические границы и делать международную продажу товаров и услуг массовым и доступным явлением. Поэтому чрезмерное регулирование этой сферы на территориях государств может затормозить развитие отрасли, как и разница в национальных нормах и актах.

Министр Евразийской комиссии призвал участников встречи учитывать эти факторы при реализации цифровой повестки ЕАЭС.