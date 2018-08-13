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Россия и Иран удержали баланс: Эксперты оценили соглашение «каспийской пятерки»

13 августа 2018, 20:39  •  81 • Политика
Западные СМИ называют соглашение по Каспию историческим, поскольку переговорный путь в данном направлении велся последние 20 лет.
Подписанное «каспийской пятеркой» на саммите в Актау соглашение в западной прессе называют историческим. Как пишет бельгийская радиостанция Premiere, путь к этой конвенции был длительным – переговоры по дележу Каспия шли на протяжении 20 лет.
Как отмечают специалисты, важным моментом в соглашении является то, что в договоре указывается об отсутствии военных баз любых третьих государств на Каспие.
Известный бельгийский политолог, эксперт по России Нина Башкатов отмечает, что значительную роль в подписании данного документа сыграли РФ и Иран. По ее словам, соглашение позволит этим государствам ограничить амбиции Запада в регионе.
Напомним, что обязательства конвенции по статусу Каспия подписали российский лидер Владимир Путин, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Ирана Хасан Роухани.
Комментарий эксперта приведен на сайте РИА Новости.

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