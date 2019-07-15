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Россия и Индия уходят от санкций США "оружейными" расчетами в нацвалютах - Bloomberg
15 июля 2019, 15:39 • 89 • Политика
Индия и Россия достигли соглашения перейти на расчеты в национальных валютах при заключении сделок по покупке вооружений. Как рассказало в понедельник агентство Bloomberg по сведениям российских и индийских источников, с помощью расчетов в рублях и рупиях государства смогут избежать рисков в связи с угрозами санкций США.
По сведениям агентства, благодаря достигнутым соглашениям Индия сможет вскоре осуществить первую выплату за поставку из России двух кораблей для того, чтобы пополнить ими ряды индийских ВМС.
Ранее в октябре 2018 года Россия и Индия заключили договор на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в рублях вместо долларов. До этого Россия сообщала о намерении перейти на расчеты в нацвалютах вместо долларов со всеми своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
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