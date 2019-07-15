Россия и Индия уходят от санкций США "оружейными" расчетами в нацвалютах - Bloomberg

По сведениям агентства, благодаря достигнутым соглашениям Индия сможет вскоре осуществить первую выплату за поставку из России двух кораблей для того, чтобы пополнить ими ряды индийских ВМС.

Ранее в октябре 2018 года Россия и Индия заключили договор на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в рублях вместо долларов. До этого Россия сообщала о намерении перейти на расчеты в нацвалютах вместо долларов со всеми своими партнерами по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).