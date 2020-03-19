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Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?

19 марта 2020, 07:35  •  191 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Астапкович
В этот день, …лет назад
© AP Photo / Christian Lutz
Флаги стран ЕС
Девятнадцатого марта 1958 года в Страсбурге открылось первое заседание Европарламента. Много говорить об этом органе ЕС не буду (с ним как с аппендиксом, главное – понять: сразу резать, не дожидаясь перитонита, или немного подождать). Приведу мнение депутата Европарламента из Латвии Иветы Григуле-Петерсе. Она откровенно заявила: Европарламент – это бесполезная говорильня. "Это не для людей, которые ориентированы на результат, а для тех, кто ориентирован на бесконечный процесс, бесконечную болтовню и продолжающееся годами решение простых вопросов... Европарламент однозначно слишком велик. Это огромный корабль, "Титаник", которому очень трудно быстро маневрировать... ЕС и Европарламент не способны активно и быстро реагировать... Я не знаю, что нужно делать. Мне кажется, за ответ на этот вопрос можно дать Нобелевскую премию".
А в сентябре 2019-го Европарламент "отдал дань памяти жертвам сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов" в резолюции, принятой 535 голосами "за", 66 – "против" и 52 воздержавшимися, официально заявив, что теперь любое упоминание советских воинов-освободителей будет трактоваться, как "искажение истории" и запрещаться.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Согласно еврорезолюции получается, что в мае 1945-го не было никакой победы Красной армии и советского народа, доставшейся нам ценой десятков миллионов жизней, не было Сталинграда и Курской дуги, взятия Будапешта, Праги и Берлина, потому что настоящая победа "ковалась" Вторым фронтом, настоящие победители – это США и Британия. И СССР – это вовсе не жертва агрессии Гитлера. Да и вообще, по мнению европарламентариев, Москва должна официально покаяться за "преступления советского режима". А акция "Бессмертный полк" в резолюции Европарламента названа "опасным компонентом информационной войны, развязанной против демократической Европы"…
И еще. О пакте Риббентропа-Молотова и о коварстве русских европейские политические кумушки готовы говорить днями и часами, закатывая раскосые от постоянного вранья глаза к небу и призывая кого-то наверху (птиц что ли?) в свидетели своей бескорыстной честности и невинности. А как же тогда быть с пактом Пилсудского ‒ Гитлера 1934 года, с Мюнхенским сговором 1938 года (официально на Западе это называют соглашением, то есть соглашались с Гитлером, не так ли?), с огромными кредитами, которые выделяли фюреру США и Британия? Президент Рейхсбанка Ялмар Шахт впоследствии скажет: Запад форменным образом превзошел сам себя в признании того, что делал Гитлер, и оказывал ему беспрестанно всяческие почести.
CC BY 3.0 / Bundesarchiv / From left to right: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, and Ciano pictured before signing the Munich Agreement, which gave the Sudetenland to Germany
Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Сиано перед подписанием Мюнхенского соглашения
Президент Владимир Путин на заседании глав стран-участниц СНГ в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года верно подчеркнул очевидный, казалось бы, факт: "Договор между СССР и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе. При этом хочу отметить, что СССР пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности, были отклонены все предложения СССР о создании единой системы безопасности… в Европе".
Но на Западе предпочитают не замечать этой очевидной истины. Прямо гегельянцы какие-то! Этот философ вывел формулу, которая стала чрезвычайно актуальной в нынешней антироссийской политике: "Если факты противоречат моей теории — тем хуже для фактов". И отовсюду раздаются визги: дескать, русские, покайтесь! Мы-то уже покаялись... (Странно, но почему-то в России раскаяний Дяди Сэма и Джона Булля никто и никогда не слышал).
Вспоминается сумасшедший Федор Востриков из "Двенадцати стульев": "Птицы, покайтесь в своих грехах публично!"
© ТО "Экран2
Кадр из фильма "12 стульев"
Думаете, что Запад подхватил "вирус Вострикова"? Нет! Это обыкновенная русофобия, насаждаемая на официальном уровне, в том числе и в Европарламенте, который отмечает сегодня свою 62-ю годовщину. Странно: к такому маститому возрасту обычно становятся мудрее. Но, видимо, это невозможно. И вот почему. В.О. Ключевский очень верно говорил: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков". Но Запад не желает что-либо знать. Они живут в своей системе координат, в своей мифологеме. Тысячу лет! Иначе бы крестоносцы, поляки, Наполеон и Гитлер не ходили бы одним и тем же маршрутом на восток. Вот и получается, что их незнание и нежелание извлекать из истории уроки оборачивались трагедией для России. Это и есть европейский "гросс политик": а вдруг в следующий раз получится?
На Украине сейчас в ходу "научно-историческое" утверждение, что какие-то древние укры выкопали Черное море. А может, нам попросить потомков этих укров (за определенную газовую мзду, конечно) выкопать нечто похожее между Россией и Европой?
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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