Россия и Европа: не упросить ли потомков укров выкопать еще одно море?

CC BY 3.0 / Bundesarchiv / From left to right: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, and Ciano pictured before signing the Munich Agreement, which gave the Sudetenland to Germany

Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Сиано перед подписанием Мюнхенского соглашения