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Россия и Эстония совершили "шпионский обмен" под Псковом

10 февраля 2018, 19:24  •  239 • В мире
Таллин и Москва обменялись осужденными за шпионаж, сообщила Полиция безопасности Эстонии.
Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж гражданами. Как сообщили в Полиции безопасности Эстонии, обмен состоялся утром в субботу, 10 февраля.
Из Эстонии на родину был отправлен ранее осужденный на пять лет за прослушку гражданин России Артем Зинченко. Он был обменян на эстонского гражданина Райво Суси, которого в нашей стране приговорили к 12 годам за шпионаж.
Отмечается, что обмен произошел в Печорском районе Псковской области на погранпункте Куничина Гора (Койдула).
Сообщается, что ранее оба осужденных направили прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами.
Зинченко был осужден в мае прошлого года за тайную прослушку на пять лет. Предприниматель Райво Суси, задержанный в феврале 2016 года в столичном аэропорту Шереметьево, был признан виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы.

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