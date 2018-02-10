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Россия и ЕС будут спасать экологию на Балтике

10 февраля 2018, 12:54  •  109 • Политика
Россия и Евросоюз договорились о сотрудничестве на Балтике.
Стало известно о том, что Россия, а также Германия и Европейская Комиссия уже согласовали и полностью утвердили финансовое соглашение программы трансграничного сотрудничества "Регион Балтийского моря".
В частности, это означает то, что теперь Россия и другие участники данного соглашения будут сотрудничать и вести работу в направлении транспортного сообщения, а также развивать экологические проекты. Кстати, на борьбу с проблемами климата помимо России и Германии вызвались все страны Скандинавии и Балтики.
Кроме того, каждая страна-участница вложила в развитие совместной работы не менее 4,4 миллиона евро. Таким образом, уже в этом году и Россия, и страны ЕС начнут работу в Балтийском регионе.

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