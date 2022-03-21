Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киборгов из АЗОВа в Мариуполе не получилось [CТРИМ в 12.00]
Как вычисляют бегущих из Мариуполя нацистов: Фейк Гордона опровергли тремя фото
Один гиперзвуковой "Кинжал" обнулил на Украине все достижения НАТО - э...
Русские военные дали националистам последний шанс. В Мариуполе применили сирийск...
Главная / Украина

Россия и Донбасс устроили ВСУ жаркую ночку

21 марта 2022, 18:00  •  188 • Украина
На Украине этой ночью было жарко. Оно и понятно, отвлекаться на сон в деле по денацификации и демилитаризации Украины не стоит. И за минувшие несколько часов российские ВС и силы ДНР и ЛНР смогли сделать многое.



Например, под контроль России полностью перешел поселок Сладкое. Линия фронта отодвинулась еще на четыре километра, а недобитки из батальона «Донбасс» скоро встретят свой конец. Под Киевом в Николаевке российские солдаты заняли командный пункт ВС Украины, который практически без боя сдали 61 украинский вояка.

Хорошо поработала и авиация: вертолеты Ка-52 и Ми-28н смогли уничтожить 8 танков, 4 БМП и 3 БТР, а всего ВСУ за ночь лишились 44 военных объекта. Значительный урон украинской армии нанесли и крылатые ракеты. В поселке Селец у Украины больше нет склада боеприпасов и штаба механизированной бригады, а в Новой Любомирке Ровенской области - общевойскового полигона и 80 иностранных наемников и националистов.

Силам ДНР и ЛНР тоже многое удалось. Сейчас дончане разбираются с 53-й механизированной бригадой и 25-й воздушно-десантной бригадой ВСУ. К ним в руки уже попали военные трофеи в виде различной техники всех мастей, и почти полностью перешел под контроль поселок Верхнеторецкое.


Украинские силы тоже не спали. На эту ночь у них была запланирована провокация в Сумах на заводе «Сумыхимпром», о которой не знал только ленивый. В результате их действий произошел выброс аммиака, но в кратчайшие сроки ремонтные бригады все починили.

В общем, спецоперация идет в заданном ранее графике, и любые попытки нацистских формирований ей помешать не увенчаются успехом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


188
Источник
Похожие новости
21 марта 2022, 03:25
Российские военные разгромили нацбатальон «Донбасс
19 марта 2022, 08:15
Коломойский назначил за голову Царёва награду в 100 тысяч долларов
19 марта 2022, 17:35
В Закарпатье этнические венгры подняли вопрос о выходе из состава Украины и присоединении к Венгрии
20 марта 2022, 21:35
На Зеленского давят карбаты, чтобы отдал приказ на контратаку Мариуполя
20 марта 2022, 00:35
Известная украинская правозащитница Елена Бережная арестована в Киеве
19 марта 2022, 11:10
Африканское эхо событий на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2022, 07:35
Киборгов из АЗОВа в Мариуполе не получилось [CТРИМ в 12.00]
19 марта 2022, 13:30
Кадыров прямо поставил ультиматум всем украинским "нацикам": "Можете рявкать"
19 марта 2022, 01:50
Как вычисляют бегущих из Мариуполя нацистов: Фейк Гордона опровергли тремя фото
17 марта 2022, 04:55
Украина обменяла группу русских бойцов на опасного чиновника-нациста
19 марта 2022, 10:00
Понятно без слов: Командир батальона показал 13 секунд "реальной войны" в Донбассе
18 марта 2022, 00:45
Так срываются маски. Два пророчества о спецоперации на Украине
19 марта 2022, 10:00
Володин поставил ультиматум ООН, США и НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.