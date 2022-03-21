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Россия и Донбасс устроили ВСУ жаркую ночку
21 марта 2022, 18:00 • 188 • Украина
На Украине этой ночью было жарко. Оно и понятно, отвлекаться на сон в деле по денацификации и демилитаризации Украины не стоит. И за минувшие несколько часов российские ВС и силы ДНР и ЛНР смогли сделать многое.
Хорошо поработала и авиация: вертолеты Ка-52 и Ми-28н смогли уничтожить 8 танков, 4 БМП и 3 БТР, а всего ВСУ за ночь лишились 44 военных объекта. Значительный урон украинской армии нанесли и крылатые ракеты. В поселке Селец у Украины больше нет склада боеприпасов и штаба механизированной бригады, а в Новой Любомирке Ровенской области - общевойскового полигона и 80 иностранных наемников и националистов.
Силам ДНР и ЛНР тоже многое удалось. Сейчас дончане разбираются с 53-й механизированной бригадой и 25-й воздушно-десантной бригадой ВСУ. К ним в руки уже попали военные трофеи в виде различной техники всех мастей, и почти полностью перешел под контроль поселок Верхнеторецкое.
Украинские силы тоже не спали. На эту ночь у них была запланирована провокация в Сумах на заводе «Сумыхимпром», о которой не знал только ленивый. В результате их действий произошел выброс аммиака, но в кратчайшие сроки ремонтные бригады все починили.
В общем, спецоперация идет в заданном ранее графике, и любые попытки нацистских формирований ей помешать не увенчаются успехом.
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