Россия и Белоруссия в шаге от Союзного государства? Семашко назвал срок подписания договора

Уже до 8 декабря президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран, полагает посол Белоруссии, специальный представитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко. Свою позицию он высказал в беседе с РИА Новости.

"Дорожные карты" должны быть готовы к 1 ноября этого года. Причем создавать их предстоит по 31 разному направлению. Семашко подчеркнул, что связи России и Белоруссии будут только укрепляться. Единой станет и промышленная, и научная политика. Интеграция нацелена на улучшение жизни обеих стран в условиях современного мира, добавил дипломат.

Отметим, Александр Лукашенко при всей уверенности в создании Союзного государства (с его слов) в последнее время допускает максимально резкие высказывания в адрес Москвы. Он настаивает, что преференции, предлагаемые российской стороной для Минска, недостаточны. На экспертном уровне считают, что де-факто Лукашенко не нужна интеграция. "Дни.ру" и вовсе пишут, что Лукашенко "повернулся на Запад". Впрочем, тут есть нюанс: российская и белорусская стороны неоднократно отмечали, что интеграция не означает отказа от сотрудничества с другими партнерами.