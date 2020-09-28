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Россия и Белоруссия сделают первый шаг к объединению в октябре
28 сентября 2020, 14:45 • 110 • Политика
Одно из препятствий для создания общего государства будет устранено
Уже в октябре Москва и Минск сделают первый шаг к объединению. Это стало понятно, когда была названа дата отмены роуминга между двумя странами, о которой начали говорить еще три года назад.
Окончательно решить вопрос должны в сентябре – октябре. Выполнение необходимой для этого "дорожной карты" идет по графику, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на VII Форуме регионов России и Белоруссии.
Технически это еще займет некоторое время, добавил он. Однако "работа идет достаточно интенсивно", передает его слова БелТА.
Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала другую дату отмены роуминга между РФ и Белоруссией. Это произойдет до конца 2020 года, "дорожную карту" этого решения утвердили ранее, заявила она в интервью "Российской газете".
Ранее "Утро.ру" писало о трех вариантах объединения России и Белоруссии. Как предположил политолог Анатолий Вассерман, всего через несколько лет Россия и Белоруссия станут одним целым.
При этом на Западе пугают Минск тем, чтоинтеграция с Россией лишит Белоруссию независимости.
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