Россия и Белоруссия разорвут НАТО на части в Европе: NI просит США о помощи

Россия и Белоруссия разорвут НАТО на части в Европе в случае реального вооружённого противостояния. NI просит США помочь Польше, чтобы предотвратить полный разгром.

Военные учения "Зима-20", прошедшие в Польше, показали, что Европа совершенно не готова к войне с Россией, несмотря на свою воинственную риторику. Отражение атаки условного "противника с востока" закончилось полным провалом - польскую армию разгромили всего за пять дней. И это с учётом того, что по сценарию учений на вооружении Польши стояли американские истребители пятого поколения F-35 (на деле они ещё не поступили в Варшаву), американские системы ПРО Patriot и американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Колумнист The National Interest Джон Россомандо считает, что причина поражения Польши в этом гипотетическом сценарии военных действий кроется в вооружении - Россия имеет намного более эффективную и мощную технику, чем восточноевропейский партнёр США. Более того, именно в Западном военном округе Россия сосредоточила самое современное оружие. В частности, речь идёт о зенитных комплексах "Тунгуска", "Панцирь-С1" и С-400, пишет "Русская весна".

В случае войны российская и белорусская армии захватят территорию НАТО вдоль границы и разорвут тем самым силы альянса пополам, что разъединит логистические узлы, соединяющие Польшу и Литву, - отмечает Россомандо.

Журналист обратился к США с призывом модернизировать армию Польши, чтобы она больше соответствовала стандартам НАТО, а также восстановить линии снабжения, которые существовали в Западной Европе до конца холодной войны.