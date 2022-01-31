Россия и Белоруссия проведут учения в феврале. Соседи занервничали

Россия и Белоруссия планируют провести совместные учения в феврале. Соседние государства занервничали.

Однако в Минске успокоили: совместные учения Белоруссии и России в феврале не несут никакой угрозы для соседних стран. Они носят оборонительный характер.

Совместные учения России и Белоруссии, как известно, пройдут с 10 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" доставили на станцию разгрузки в Белоруссии. Продолжается передислокация воинских подразделений ВС России в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.