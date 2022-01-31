|
Россия и Белоруссия проведут учения в феврале. Соседи занервничали
31 января 2022, 21:05 • 139 • Политика
Россия и Белоруссия планируют провести совместные учения в феврале. Соседние государства занервничали.
Однако в Минске успокоили: совместные учения Белоруссии и России в феврале не несут никакой угрозы для соседних стран. Они носят оборонительный характер.
Совместные учения России и Белоруссии, как известно, пройдут с 10 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" доставили на станцию разгрузки в Белоруссии. Продолжается передислокация воинских подразделений ВС России в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Подпишитесь на нас
139
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 января 2022, 14:25
|
26 января 2022, 09:50
|
31 января 2022, 07:40
|
29 января 2022, 00:15
|
30 января 2022, 13:00
|
29 января 2022, 23:35
|
29 января 2022, 16:00