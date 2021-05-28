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Россия и Белоруссия подготовятся к возможному нападению
28 мая 2021, 13:10 • 171 • Политика
Пограничники во время предстоящих учений "Запад-2021" отработают вопросы противодействия попыткам диверсантов проникнуть через границу России.
Глава пограничной службы России генерал армии Владимир Кулишев рассказал РИА Новости, что подобные учение успешно проводятся каждый год. Например, в прошлом году противодействие диверсантам и террористам было отработано во время учений "Кавказ-2020".
Командно-штабные учения "Запад-2021" совместно проведут Россия и Белоруссия. Они пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух стран. Одним из вопросов отработки станет поэтапная эскалация военно-политической обстановки "вокруг условных стран".
Учения "Кавказ-2020" прошли на территории Южного военного округа. В них помимо военнослужащих из России приняли участие представители Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
28 мая в России отмечается день пограничника.
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