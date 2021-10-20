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Россия и Белоруссия подготовили коллективный ответ западной военной угрозе

20 октября 2021, 15:10  •  52 • Политика
Фото: ru.depositphotos.com
Коллективное давление ЕС и США вынудили страны пойти на чрезвычайные меры
Россия и Белоруссия из-за действий Запада были вынуждены пойти на создание новой Военной доктрины Союзного государства. Об этом заявил Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА "Новости". 
"Кроме угроз военного характера продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада", 
– отметил министр обороны РФ, добавив, что в сложившихся обстоятельствах у Москвы и Минска не осталось другого выбора, кроме как принять ответные меры. 
Ожидается, что военная доктрина будет утверждена в скором времени. Сделать это планируется на заседании Высшего государственного Совета СГ. 
Глава оборонного ведомства также отметил, что министерства обоих стран уже перешли на планирование двустороннего сотрудничества в военной области. Оно будет основано на пятилетней программе стратегического партнерства. 
Так, в прошлом месяце прошли совместные учения России и Белоруссии "Запад-2021". Также в сентябре белорусские военные приняли участие в антитеррористическом учении "Мирная миссия – 2021". Более того, в будущем планируется отработать различные сценарии в рамках ОДКБ. В 2023 же году будет проведено большое совместное учение РБ и РФ "Щит Союза". 
Также стороны договорились о продлении соглашения о размещении в республике узла системы предупреждения о ракетном нападении и радиостанции ВМФ. 
Оценивая взаимодействие двух стран в оборонной области, Шойгу подчеркнул, что на текущем этапе уровень сотрудничества позволяет своевременно реагировать на происходящие на мировой арене изменения и эффективно решать возникающие проблемы. 
Подытоживая, Сергей Кужугетович заявил, что в условиях возрастающих угроз, согласованная политика РФ и РБ представляет собой особую актуальность. 
Ранее на Украине призвали готовиться к войне с Белоруссией. 

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