Россия и Белоруссия почти договорились об отмене роуминга - замглавы Минкомсвязи

Россия и Белоруссия практически договорились об отмене роуминга между собой, однако окончательно вопрос не решен. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

По его словам, Москва и Минск сильно продвинулись в переговорах, но точка в них пока не поставлена. Как поясняет замминистра, отмена роуминга возможна только когда "одно государство и один оператор". Одно из решений этой проблемы - заставить мобильных операторов рассматривать друг друга как операторов в рамках одного государства. Но этот момент требует дополнительной проработки. Пока удалось договориться о том, что первым шагом станет снижение платы за роуминг до уровня, который будет соизмерим со стоимостью звонков внутри страны.

"Сильно продвинулись в переговорах, но точку поставить не удалось", - цитирует РИА Новости слова Олега Иванова.

В пятницу, 2 августа, министр связи России и Белоруссии договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября.