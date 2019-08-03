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Россия и Белоруссия почти договорились об отмене роуминга - замглавы Минкомсвязи

03 августа 2019, 01:39  •  30 • Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября, но ставить точку в вопросе пока рано, сообщил замглавы Минкомсвязи.
Россия и Белоруссия практически договорились об отмене роуминга между собой, однако окончательно вопрос не решен. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.
По его словам, Москва и Минск сильно продвинулись в переговорах, но точка в них пока не поставлена. Как поясняет замминистра, отмена роуминга возможна только когда "одно государство и один оператор". Одно из решений этой проблемы - заставить мобильных операторов рассматривать друг друга как операторов в рамках одного государства. Но этот момент требует дополнительной проработки. Пока удалось договориться о том, что первым шагом станет снижение платы за роуминг до уровня, который будет соизмерим со стоимостью звонков внутри страны.
"Сильно продвинулись в переговорах, но точку поставить не удалось", - цитирует РИА Новости слова Олега Иванова.
В пятницу, 2 августа, министр связи России и Белоруссии договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября.

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