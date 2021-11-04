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Россия и Белоруссия ещё на один шаг ближе к объединению

04 ноября 2021, 19:50  •  55 • Политика
Белорусская сторона одобрила интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ с Россией. Таким образом, Россия и Белоруссия оказались ещё на один шаг ближе к объединению.
Сегодня свою подпись под декретом поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее бумагу визировал президент России Владимир Путин. Подписывая документ в четверг, 4 ноября, Александр Лукашенко сказал:
Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего государственного совета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я.
Лукашенко добавил, что Россия и Белоруссия приступают к перезагрузке общего экономического пространства, сообщил телеканал "360".
Таким образом, утверждены решения Высшего госсовета России и Белоруссии. В том числе в рамках обновлённой военной доктрины и миграционной концепции.
О сути подписанных 28 программ Царьград уже рассказывал. Соглашения касаются целого ряда вопросов. Например, Москва и Минск нацелены на продолжение формирования единого оборонного пространства государств и обеспечение безопасности. А русско-белорусские учения "Запад-2021" ни в коем случае не направлены на кого бы то ни было, что ранее подчёркивал Путин. Это работа в команде.
Кроме того, нашим государствам предстояло подписать договор об общих принципах косвенных налогов и перейти к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. Также имелись договорённости о принятии решения снять ограничения по авиасообщению между нашими странами. А в будущем вполне может быть создан союзный парламент России и Белоруссии, не исключал Путин.
Кстати, накануне проблемы объединения России и Белоруссии в эфире "Первого русского" обсуждали эксперты.

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