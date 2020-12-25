Россия и Белоруссия договорились: Какими будут цены на газ в 2021 году

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ в 2021 году. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали соответствующий протокол.

Переговоры прошли в Санкт-Петербурге. Помимо главы "Газпрома" и белорусского министра энергетики в них приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии и его коллега из России.

Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год - практически на уровне 2020 года,

- сообщили в Минэнерго Белоруссии.

Добавляется, что уровень цен значительно ниже, чем предусмотрено формулой 2011 года. Точные цифры по ценам и объёму газа не сообщаются.