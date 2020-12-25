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Россия и Белоруссия договорились: Какими будут цены на газ в 2021 году

25 декабря 2020, 05:50  •  48 • Политика
"Газпром" и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ на 2021 год. В Минске поделились подробностями.
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ в 2021 году. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали соответствующий протокол.
Переговоры прошли в Санкт-Петербурге. Помимо главы "Газпрома" и белорусского министра энергетики в них приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии и его коллега из России.
Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год - практически на уровне 2020 года,
- сообщили в Минэнерго Белоруссии.
Добавляется, что уровень цен значительно ниже, чем предусмотрено формулой 2011 года. Точные цифры по ценам и объёму газа не сообщаются.

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