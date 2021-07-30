Россия и Белоруссия – пора объединяться? Выходим на финишную прямую

Подготовка поправок к Конституции Белоруссии, которые должны стать ответом на политический кризис осени 2020 года, выходит на финальную стадию. Пойдут ли эти изменения на благо страны?

В минувший четверг Конституционная комиссия представила президенту Белоруссии Александру Лукашенко проект изменений в основной закон страны. в общей сложности будут изменены 59 статей Конституции (ныне их 146) и добавлены ещё 16 новых.

Радикального перераспределения полномочий между ветвями власти не прослеживается, хотя именно эту идею в начале года озвучил президент Александр Лукашенко, отметив, что нынешние полномочия главы государства "очень тяжелы для человека".

Свою версию Конституции продвигает и белорусская оппозиция.

Помимо этого, завершается работа над интеграционными программами России и Белоруссии. Их подписание лидерами двух государств ожидается уже осенью этого года. Означают ли происходящие события начало объединения двух государств?

Об этом в студии "Первого русского" ведущий программы "Без цензуры" Никита Комаров беседовал с лидером белорусской партии "Союз" Сергеем Лущом и журналистом Артёмом Бузилой.

Проект изменений был представлен президенту Белоруссии 22 июля, а днём ранее белорусы получили общее представление о том, как может выглядеть новый основной закон страны. Финальное решение о внесении поправок в Конституцию будет принято на референдуме, запланированном на начало 2022 года.

Транзит власти или её укрепление?

Никита Комаров: Насколько серьёзно будет обновлена Конституция Белоруссии, если проект изменений примут? И как его расценивают различные политические силы страны – провластные и оппозиционные?

Сергей Лущ: Ключевой момент, по которому ведутся дискуссии, это количество сроков пребывания у власти первого лица страны. Парадоксально, но оппозиция настаивает на сохранении бессменного лидерства и президентства. При этом Конституционная комиссия хочет установить два срока.

Другой важный момент – насколько серьёзными будут изменения в политической ткани Республики Беларусь и насколько будут глубокими внутриполитические трансформации: действительно ли после изменений в Конституции изменится роль парламента, других политических институтов. Сейчас мы этого не видим.

Вернусь к вопросу о том, почему оппозиция настаивает на такой, по сути, антидемократической норме? Во-первых, ей это выгодно. Оппозиция делает Конституцию под своего лидера.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, банкир Виктор Бабарико, ещё до того как оказаться в заключении, сам заявлял: "Мы не будем на данном этапе менять такую жёстко авторитарную Конституцию". Для него главным было – прийти к власти и получить эти президентские полномочия.

У нас у Белоруссии ультрапрезидентская республика. У нас сегодня законодательной инициативой обладает не парламент, а президент через такой инструмент, как декрет. К слову, в новой редакции Конституции декрет будет отменён.

– А в чём функция парламента? Он эти декреты одобряет, раз не инициирует?

С.Л.: Юридически декрет носит временный характер. Но поскольку Белоруссия имеет свою специфику, то действие этих декретов всегда продлевается, они имеют бессрочный характер и фактически подменяют собой парламентские инициативы, чего быть не должно.

Модернизация Конституции ради усиления личной власти?

– Артём, на ваш взгляд, те правки, которые были сделаны, носят косметический характер или действительно намечаются серьёзные изменения?

Артём Бузила: Я продолжу мысль Сергея. На мой взгляд, необходимость внесения этих поправок в Конституцию назрела ещё в августе-сентябре прошлого года, когда в Белоруссии был политический кризис, во время которого маятник мог качнуться в ту или иную сторону.

Сейчас государство укрепилось, стало в каком-то смысле более авторитарным. И Лукашенко может модернизировать Конституцию и в сторону усиления собственной власти. И тут есть несколько моментов, которые хотелось бы отметить.

Во-первых, Лукашенко может воспользоваться, так сказать, "обнулением" Конституции и заново пойти на новые два срока. Таким образом, у него будет новый повод баллотироваться на пост президента.

Во-вторых, мне непонятна роль Всебелорусского народного собрания. В Белоруссии сейчас и так двухпалатный парламент – Совет Республики и Палата представителей Национального собрания республики. Насколько декоративную роль они выполняют, вы можете понять, посмотрев список политических партий, которые представлены в парламенте.

К примеру, в Палате человек двадцать максимум представляют какие-то политические силы. Остальные – беспартийные депутаты, поддерживающие политику Лукашенко. Если появится ещё какой-то третий надпарламентский орган, понятно, что роль Палаты представителей станет минимальной.

Мне бы хотелось в качестве какого-то пророссийского вектора увидеть умеренно-оппозиционные силы, которые выступают за интеграцию с Россией, более значительную, чем ту, что мы видим сейчас.

Белорусскому обществу нужна базовая идея, вокруг которой оно сплотится

– Вот как раз Сергей и представляет такую партию. Скажите, вы увязываете те изменения, которые планируется внести в Конституцию Белоруссии, с интеграционными программами, которые сейчас уже почти согласованы между Москвой и Минском? Эти факторы взаимосвязаны или они развиваются параллельно?

С.Л.: Так или иначе, но внешнеполитические решения будут увязываться с ситуацией во внутренней политике Белоруссии. Было бы совершенно логично внести изменения во внутреннее законодательство, в Основной закон страны, а потом сделать следующий шаг по пути к интеграции.

Допустим, для нас, для партии "Союз", стало большим разочарованием то, что в преамбуле Конституции не закреплён геополитический вектор Белоруссии. Мы такую поправку сами предлагали, собирали общественную комиссию, в которую вошли более 40 экспертов разных направлений. Очень жаль, что этот вектор оказался не отражённым, как и многие другие ценностные моменты, которые и являются фундаментом интеграции России и Белоруссии.

Если говорить про Всебелорусское народное собрание, то тут я поддержу Артёма. Действительно, его статус и полномочия, в той трактовке, которая сегодня есть, совершенно размыты. Поэтому не совсем понятно, какую роль он будет играть и по какому принципу он будет формироваться. Не придумываем ли мы себе какую-то бюрократическую административную структуру, которая и не нужна.

Партия "Союз" исходит из той позиции, что Белоруссии нужна политическая реформа, усиление роли политических институтов и парламента с передачи части серьёзных полномочий премьер-министру. Я думаю, что именно на таком балансе сдержек и противовесов мы сможем стабилизировать и внутриполитическую ситуацию, и создать прочный фундамент для дальнейшего развития.

Мы должны пройти этот путь политической трансформации. Возможно, мы поймём, что нам это не подходит, и сделаем какой-то другой шаг. Но в любом случае это будет консолидированное решение всего общества.

Сегодня же мы вынуждены признать, что белорусское общество разделено и не видит какой-то серьёзной базовой идеи, вокруг которой оно могло бы сплотиться. Запрос общества сегодня направлен на реальное, а не косметическое изменение Конституции.

– В чём бы я хотел возразить. Мы имеем опыт Украины и Молдавии, где как раз, с либеральной точки зрения, все политические институты работают неплохо. Но в то же время эти страны не являются успешными ни в экономике, ни в социальном развитии, а уж внутренних противоречий там стало ещё больше. Не может ли случиться так, что политическая трансформация Белоруссии приведёт как раз к ослаблению государства?

А.Б.: Такое можно теоретически предположить. Но Белоруссия – это совершенно другое государство, нежели Украина или Молдавия. Во-первых, надо учитывать настроение народа. Если в Молдавии половина населения выступает за Россию, остальные смотрят в сторону Европы и такие же примерно настроения до 2014 года были и на Украине, то в Белоруссии ситуация другая.

Заметьте, даже крайне радикальные белорусские оппозиционеры стараются аккуратно себя вести в вопросах русского языка, интеграции с Россией или религии. А на Украине ко всем этим вопросам отношение радикально-националистическое. В Белоруссии ситуация совершенно иная.

– Это в начале, по мере усиления радикальных сил они всё больше будут разрывать страну. В Молдавии, как мы видим, президент Майя Санду пока не злоупотребляет такими идеями.

А.Б.: Опасность со стороны оппозиции, что она станет слишком националистической и поведёт Белоруссию не туда, куда надо, не повод отказываться от нормальной политической жизни. И если я не ошибаюсь, партию Сергея Луща "Союз" избирком так и не зарегистрировал почему-то.

Между тем все рейтинги в Белоруссии, все опросы показывают, что у народа совершенно другие настроения и радикальные националисты не смогут попасть в парламент.

- Это мы сейчас видим, а западные технологии применяются достаточно эффективно. И мы видим это на примере многих государств, не только постсоветского пространства, как сильно эти настроения могут трансформироваться, что позволяет силам, ещё недавно имевшим рейтинг всего в несколько процентов, прийти к власти.

Как изменится ситуация в Белоруссии после принятия поправок к Конституции и сможет ли это отразиться на процессе интеграции Москвы и Минска - покажет время.

Пока же переговоры по вопросам согласования всех программ Союзного государства вышли, как говорится, "на финишную прямую". Осталось "дошлифовать" некоторые детали, чтобы до конца этого лета завершить процесс полностью, предоставив президентам обеих стран подготовленные решения.