Россия и Балканы: время не ждёт

Ключевым фактором дальнейшего развития отношений России и балканских государств видится политическая воля к укреплению многоцелевого российского присутствия в регионе. Необходимость подобного укрепления напрямую связана с активизацией политики США и Евросоюза, стремящихся вовлечь Балканы в реализацию своей многофакторной антироссийской стратегии.

Практически синхронное появление в Вашингтоне и Брюсселе стратегических концепций, посвящённых политике обоих «центров силы» на Балканах, с акцентом на противодействии России нельзя считать случайным. Балканское направление представляется антироссийским силам в руководстве США и ЕС главным полигоном по координации действий в условиях расхождения их интересов в других сферах (Brexit, мировая торговля, Китай, миграционный кризис). И в том случае, если планы по «отрыву» Балкан от России увенчаются успехом, приобретённый опыт будет перенесён ближе к границам РФ, на постсоветское пространство, в том числе в зоны замороженных конфликтов в Закавказье и в Причерноморье, в Белоруссию, а также в Казахстан и другие государства Центральной Азии.

В указанных документах ЕС и США отчётливо выражено требование к внешней политике балканских государств следовать в фарватере Запада. «Вступление в ЕС – это нечто большее, чем технический процесс. Это выбор поколения, основанный на фундаментальных ценностях, которые каждая страна должна воспринимать еще более активно: начиная от внешнеполитического курса, заканчивая обучением школьников», – говорится в стратегии расширения Евросоюза в отношении Западных Балкан, подготовленной Еврокомиссией. «Страны Западных Балкан имеют сейчас историческое окно возможностей, чтобы крепко и недвусмысленно связать свое будущее с Евросоюзом. Им самим следует действовать решительно».

Аналогичные положения содержит и представленная в декабре 2017 года новая стратегия национальной безопасности США. В ней Россия вместе с Китаем отнесены к категории «ревизионистских держав», представляющих для американских интересов первоочередную угрозу в силу того, что они «используют технологии, пропаганду и принуждение в целях формирования мира, несовместимого с нашими интересами и ценностями». Россия стремится восстановить свой статус великой державы и установить сферы влияния вблизи своих границ, утверждают авторы документа «Новая стратегия национальной безопасности – для новой эры»: «Наши противники наносят удары по средствам массовой информации, политическим процессам, финансовым сетям и персональным данным», – говорится в этом документе. Кроме того, действия России, по американской версии, направлены на ослабление влияния США и внесение раздора между союзниками и партнёрами Вашингтона.

Применительно к Балканам положения глобальной стратегии США конкретизированы в разработке, составленной американским Атлантическим советом, оказывающим экспертные услуги Госдепартаменту и Белому дому. От Госдепа главную роль в подготовке новой балканской стратегии США играл отвечающий за регионы Европы и Евразии помощник заместителя госсекретаря Хойт Брайан Йи. Он занимал должность директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США в период бомбардировок Югославии в 1999 году, а до этого был заместителем директора личной канцелярии тогдашнего генсека НАТО Хавьера Соланы.

«Новая стратегия» знаменует переход США к более активной политике на Балканах преимущественно на двусторонней основе. Основные направления охватываются двумя-тремя военно-политическим целями: обеспечение постоянного военного присутствия США на Балканах; налаживание прямого взаимодействия с Сербией; осуществление самостоятельной посреднической роли в урегулировании балканских региональных проблем.

США начали апробацию своей новой балканской стратегии осенью 2017 года во время визита Хойта Брайана Йи в Белград. Американский эмиссар тогда объявил главным препятствием для вступления Сербии в Евросоюз её отношения с Россией, и прежде всего, нежелание Белграда присоединяться к антироссийским санкциям и сворачивать деятельность Российско-сербского гуманитарного центра в Нише: «Страны, которые хотят войти в ЕС, должны ясно продемонстрировать свою решимость. Вы не можете сидеть на двух стульях, тем более если зашли так далеко… Нам не кажется, что предоставление дипломатического иммунитета персоналу Центра поможет Сербии достичь цели – войти в ЕС», – заявил Хойт Брайан Йи. А в ходе переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем (несмотря на несопоставимую разницу статусов обоих) он выразил особую озабоченность «в связи с тем, что одной ногой Сербия стоит на пути к Европейскому союзу, а другой – к союзу с Россией», а также обеспокоенность «российским влиянием в регионе».

Реализация новой стратегии США придаёт новый импульс идущим в Сербии и в целом на Балканах дискуссиям о национальных военно-политических приоритетах. В сербском случае речь может пойти о попытках заставить Белград отказаться от нейтрального статуса в пользу интеграции в Североатлантический альянс (в том числе по черногорскому сценарию – через голову граждан).

Пока руководству Сербии удаётся придерживаться в целом равноудалённого курса в отношении России и Запада. Как сообщил Александар Вучич во время встречи с Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Белграде 21 февраля, он передал письмо российскому лидеру Владимиру Путину с благодарностью за то, что тот сделал в развитии отношений с Сербией, выразив надежду, что в будущем будет сделано ещё больше. Вучич подчеркнул, что, хотя Сербия находится на «европейском пути», она продолжит улучшать отношения с Россией. По словам президента Сербии, республика является независимой и принимает свои решения самостоятельно, в том числе в плане развития сербо-российских отношений. «Я предполагаю различные «пожелания» и давление, направленные на то, чтобы эти отношения развивались в другом направлении, но Сербия будет придерживаться прежней линии, уважая традиционные связи и развивая самые лучшие отношения с Российской Федерацией», – заявил сербский президент.

Однако многие сербские СМИ не разделяют оптимизм в отношении «европейскго пути». Так, «Нови Стандард» прямо предупреждает об ошибочности самого курса на евроинтеграцию: «Белградские политики явно разочаровались, хотя стараются скрыть это за своими заявлениями… Западные Балканы в первую очередь являются геополитическим инструментом, а в сложившихся условиях еще и единственным из тех, которыми располагает Европейский союз… Балканы – это единственное, чем Европейский союз может манипулировать и что может использовать».

Активизация политики ЕС на Балканах в целях покрепче привязать Сербию и другие государства региона к евроатлантическим интеграционным моделям требуют более активных и развёрнутых усилий со стороны России. И наиболее перспективно здесь продвижение экономических проектов, выгодных балканским странам, в первую очередь в энергетической сфере. По свидетельству заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Александра Медведева, в качестве отправной точки сухопутного участка экспортной нитки газопровода «Турецкий поток» могут выступать соответствующие «пункты доступа» на границе Турции как с Болгарией, так и с Грецией. При этом болгарское направление подразумевает последующее подключение Сербии, Венгрии и Австрии, в то время как от греческо-турецкой границы российский газ, скорее всего, пойдет по направлению к адриатическому побережью и далее в Италию. К настоящему времени из 900 километров второй нитки трубопровода «Турецкий поток» уложены 224 километра.

В своей политике на Балканах Россия должна более активно оппонировать пропагандистским усилиям Запада (в том числе Евросоюза) на военно-политическом, социально-экономическом и национально-культурном направлениях. Немецкая Die Welt вскрывает основное противоречие стратегии ЕС в отношении Западных Балкан: «Со стороны Еврокомиссии было неумно обещать Сербии и Черногории вступление в эту организацию в 2025 году… Послание гласит: если вы не проведете достаточных реформ, то это может продлиться дольше, чем до 2025 года… Но подумала ли Комиссия о том, что произойдет, если срок 2025 года сорвётся? В этом случае в Сербии и Черногории могут произойти большие беспорядки, может даже возникнуть обширный пожар».

Важным элементом политики России на Балканах в сложившейся обстановке может стать тактическая координация действий с теми государствами, которые в силу собственных интересов конкурируют с Европейским союзом. Это относится, в частности, к Турции. «Россия и Турция пересоберут балканскую мозаику» – такой далеко идущий прогноз делает турецкая газета Aydinlik Gazetesi. «Сегодня, когда Турция недвусмысленно отрывается от Атлантики и обращается к Евразии, на Балканах также происходят важные геополитические события», – указывает это издание, особо выделяя проект строительства газопровода «Турецкий поток», который является «важным краеугольным камнем в ориентации Турции на Евразию» и «напрямую повлиял на Балканы».