Россия и Африка в глобальной политике

5-11 марта состоялась продолжительная поездка министра иностранных дел России Сергея Лаврова по странам Юга Африки. Это турне нельзя не рассматривать в контексте глобальной политики.

В 2016 году торговля России со странами Африки составила 14.5 миллиарда долларов. В абсолютных цифрах это намного меньше, чем не только у Китая (149 млрд. долл.) и США (49 млрд. долл.), но и у Евросоюза (33 млрд. долл.). Однако тенденция роста российско-африканской торговли в последние годы показательна. Ведь отношения между СССР и Африкой рвались на рубеже 80-90-х годов не сами по себе: они рубились умышленно, осмысленно, порой по живому…

Во время своего африканского турне министр иностранных дел России С.В. Лавров посетил пять стран – Зимбабве, Мозамбик, Анголу, Намибию и Эфиопию…

Уважать волю и мнение африканцев

Зимбабве. Между Россией и Зимбабве заключены впечатляющие соглашения. В их числе – соглашение о создании российской промышленной зоны в Зимбабве, о модернизации зимбабвийского агропромышленного комплекса. «Локомотивом» всей совокупности торгово-экономических и инвестиционных связей С.В. Лавров назвал проект освоения платинового месторождения Дарвендейл – одного из крупнейших в мире, на котором работает совместное предприятие России и Зимбабве. Стоит иметь в виду, что платиновые месторождения Зимбабве – вторые в мире после ЮАР, а Дарвендейл – крупнейшее месторождение Зимбабве…

Обсуждались планы развития российско-зимбабвийского сотрудничества в алмазной области. Всё больше российских предприятий стремятся войти на рынок Зимбабве, в том числе АО «ВТК КАМАЗ», ООО «Комбайновый завод "Ростсельмаш"», АО «ОКХ "Уралхим"», АО «Росгеология» и многие другие.

Мозамбик. Сотрудничество с Мозамбиком также получило новое дыхание после начала в этой стране нефтеразведки, а затем нефтедобычи, которыми занимаются консорциум с участием правительства Мозамбика и «Роснефть».

Ангола. Во время визита российского министра вклад СССР в борьбу ангольского народа за своё освобождение был отмечен вновь. Впервые была официально названа цифра: более 100 тысяч советских граждан участвовали в этой борьбе. 80 советских людей сложили в Анголе головы, сотни были ранены, включая посла СССР в Анголе В.Н. Тарарова.

Сегодня Ангола уже выходит в своём развитии в космос. Ангольский космический спутник «Ангосат» выведен Россией на геостационарную орбиту, где проходит техническое испытание. В апреле он должен выйти в точку, которая позволит российским специалистам определить дальнейшее развитие проекта.

Продолжают традиционное сотрудничество с Анголой «Алроса», банк «ВТБ», проявляют интерес ко входу на ангольский рынок «Роснефть», «Зарубежнефть», «Газпром нефть», «Камаз», АО «Уралвагонзавод», АО «Гражданские самолёты Сухого», ОАО ВО «Технопромэкспорт», ГК «Росатом».

Намибия. Об особом характере визита Лаврова в Африку ярко говорит его намибийская часть. Нынешние правительства Анголы, Мозамбика, Зимбабве, Намибии – это бывшие национально-освободительные движения, большую помощь которым оказывал Советский Союз. В отличие от помощи Запада эта помощь была искренней и бескорыстной, африканцы это знают, помнят и ценят. Однако только в Намибии С.В. Лавров, обращаясь к руководству страны, кроме дипломатических оборотов вроде «дамы и господа», произнёс слова «братья и сестры». Мне, знающему характер отношений между нашими народами не понаслышке, это хорошо понятно.

Мы уже писали о ядерном сотрудничестве России с Эфиопией. Эта тема была продолжена в Намибии. Российская государственная корпорация «Росатом» завершает переговоры с намибийским правительством, и вновь, как и в случае с Эфиопией, речь идёт о полномасштабном использовании ядерной энергии во всех сферах, начиная от медицины и современных технологий и заканчивая возможным строительством атомной электростанции.

Особо следует сказать о переговорах С.В. Лаврова с руководством Африканского союза (АС). И здесь также виден выход на новые рубежи сотрудничества: в ближайшее время в ответ на инициативу Евразийской экономической комиссии Комиссия АС подпишет меморандум с АЕЭС. Аналогичное предложение в АС направила ШОС.

Россия выразила свой интерес в подключении к Африканской организации полицейского сотрудничества. В свою очередь африканские страны приглашены Москвой активнее использовать возможности Международного банка данных иностранных боевиков-террористов, созданного ФСБ России.

Выступая в штаб-квартире АС в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Комиссии Африканского союза М. Факи Махаматом, российский министр иностранных дел сформулировал суть африканской политики РФ: «Россия последовательно выступает за то, чтобы международное сообщество уважало волю и мнения самих африканцев и поддерживало те пути преодоления кризисов, которые вырабатываются АС и различными субрегиональными организациями». И далее: «В Совете Безопасности ООН мы неизменно поддерживаем обращения африканцев о направлении миротворческих операций, в том числе совместных с АС, по многим другим вопросам. Активно готовим кадры для миротворческих операций. Африканские страны уже не первый год в учебных заведениях МВД России обучают своих миротворцев для участия в соответствующих операциях. Россия также оказывает содействие в оснащении соответствующих контингентов африканских стран необходимым оборудованием».

На сегодняшний день (по утверждению Atlantic Council) число российских миротворцев в Африке больше, чем количество французских, британских и американских миротворцев, вместе взятых.

Африку посетил и Рекс Тиллерсон

Одновременно с российским министром Африку посетил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Хотя набор стран, охваченных его поездкой, был другой (Тиллерсон посетил Кению, Чад, Нигерию и Джибути, Эфиопию), но посещение Эфиопии главами российской и американской дипломатий совпало даже по времени.

У наблюдателей не было сомнений, что посещение американским госсекретарём Джибути было связано с созданием в этой стране крупнейшей военной базы Китая – первой в Африке. Сам Тиллерсон подчеркнул это намеренно откровенно. Выступая в Джибути, он заявил, что африканские страны должны быть осторожны с Китаем, так как тот практикует «непрозрачные контракты, хищнические методы кредитования и коррупционные сделки, в результате которых государства мира оказываются в долгах, подрывающих их суверенитет и долгосрочный, экономический рост». Российский министр даже прокомментировал это высказывание Тиллерсона: «Я не знал, что Р. Тиллерсон специалист по китайско-африканским отношениям. Мне кажется, что не вполне корректно, находясь в гостях, высказываться по поводу отношений хозяев с другими странами, да еще и в таком негативном ключе».

А информационное агентство Bloomberg отметило, что в одном из своих выступлений в Африке Тиллерсон прозвучал зловеще: он заявил, что к 2050 году население Африки увеличится более чем вдвое, при этом более 70 процентов населения будут составлять молодые люди до 30 лет. Американский госсекретарь предрёк им будущее безработных и террористов... На фоне таких откровений разница политики Москвы и Вашингтона в отношении Африки проступила ещё более ярко. Нет сомнений, что африканские руководители эту разницу отметили.