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Россия грозит последствиями за перемещение ядерного арсенала США

11 июня 2020, 17:00  •  143 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Вашингтон пытается воспользоваться русофобскими настроениями польских властей
Попытка перебросить в Польшу часть американского ядерного арсенала из Германии будет иметь самые серьезные последствия. Об этом предупредили в МИД РФ.
Вашингтон решил воспользоваться антироссийскими настроениями в Варшаве, чтобы решить свои проблемы с союзниками в Европе. В обновленной стратегии нацбезопасности Польши мнимая российская агрессия возведена в ранг основных угроз Республике. На самом деле польское руководство просто повторило свою русофобскую "мантру". Но США увидели в этом шанс насолить и своему партнеру по НАТО – Германии, – и доставить неприятности России, передвинув ближе к ней ядерное оружие.
В Берлине сейчас идут яростные споры по поводу того, должна ли ФРГ позволять складировать на своей территории чужие ядерные боеприпасы. На днях американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер высказалась, что помощь немцев США не так уж и нужна – оружие из Германии можно передислоцировать в Польшу.
"Такое заявление со стороны американского посла скорее является штрихом к отношениям между США и ФРГ", – оценил первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов. По его мнению, противопоставлять одних союзников другим – это "неконструктивный путь". Что касается реакции Москвы на возможную переброску оружия, то она примет "исчерпывающие меры" в ответ на любую угрозу, передает РИА "Новости".
Несмотря на это, ранее в Москве заявили, что не видят в Варшаве серьезного соперника.

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