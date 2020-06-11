|
Россия грозит последствиями за перемещение ядерного арсенала США
11 июня 2020, 17:00 • 143 • Политика
Вашингтон пытается воспользоваться русофобскими настроениями польских властей
Попытка перебросить в Польшу часть американского ядерного арсенала из Германии будет иметь самые серьезные последствия. Об этом предупредили в МИД РФ.
Вашингтон решил воспользоваться антироссийскими настроениями в Варшаве, чтобы решить свои проблемы с союзниками в Европе. В обновленной стратегии нацбезопасности Польши мнимая российская агрессия возведена в ранг основных угроз Республике. На самом деле польское руководство просто повторило свою русофобскую "мантру". Но США увидели в этом шанс насолить и своему партнеру по НАТО – Германии, – и доставить неприятности России, передвинув ближе к ней ядерное оружие.
В Берлине сейчас идут яростные споры по поводу того, должна ли ФРГ позволять складировать на своей территории чужие ядерные боеприпасы. На днях американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер высказалась, что помощь немцев США не так уж и нужна – оружие из Германии можно передислоцировать в Польшу.
"Такое заявление со стороны американского посла скорее является штрихом к отношениям между США и ФРГ", – оценил первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов. По его мнению, противопоставлять одних союзников другим – это "неконструктивный путь". Что касается реакции Москвы на возможную переброску оружия, то она примет "исчерпывающие меры" в ответ на любую угрозу, передает РИА "Новости".
Несмотря на это, ранее в Москве заявили, что не видят в Варшаве серьезного соперника.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2020, 03:00
|
05 июня 2020, 06:55
|
07 июня 2020, 10:00
|
06 июня 2020, 09:55
|
06 июня 2020, 20:55
|
06 июня 2020, 18:55
|
06 июня 2020, 19:55