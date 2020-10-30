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Россия грозит безопасности Запада - президент Финляндии

30 октября 2020, 15:00  •  103 • Политика
Саули Ниинисте. Фото: Matti Matikainen/Xinhua/www.globallookpress.com
Ниинисте заявил, что Евросоюзу не достичь положительных соглашений в переговорах с Москвой
Безопасность в прилегающих к Финляндии регионах находится под угрозой, а геополитическая расстановка сил стала более непредсказуемой за последние годы. По словам президента Финдяндии Саули Ниинисте, этому поспособствовал ряд внешних факторов, в том числе "политика великих держав".
По словам Нинисте, причина заключается не только в пандемии, но и политике Соединенных Штатов, Китая и РФ. Отношения с Россией значительно ухудшились из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального и событий в Белоруссии.
"Если в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон занимался активным развитием отношений с Москвой, и Россия, вероятнее всего, в этом была заинтересована, то ситуация в Белоруссии и Навальный полностью изменили положение. Нам трудно сказать, каким образом диалог между РФ и ЕС мог бы привести к положительному результату", – заявил президент.
В докладе Государственного совета Финляндии по вопросам внешней политики указывается, что "силовая политика" Кремля представляет для страны угрозу. Другими причинами ухудшения ситуации с госбезопасностью страны называется соперничество между Штатами и КНР, а также коронавирусная эпидемия с "климатическим кризисом".
По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, Хельсинки придерживается курса сотрудничества с Москвой, несмотря на белорусские протесты, карабахский конфликт, "оккупацию Крыма" и "отравление" Навального, передает yle.fi.
Ранее сообщалось о том, что Финляндия закупит у Соединенных Штатов более 50 многофункциональных истребителей F-35. Сумма сделки, по информации Пентагона, превысила 27 млрд долларов.

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