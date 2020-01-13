Россия, готовься жить очень хорошо! • 37 • Аналитика

«Ты понял, че сказал президент?» Это был самый распространенный вопрос 1-2 января этого года. Возможно, у кого как, но вот в моем окружении было именно так. Никто не понял ничего. Каюсь, я тоже не принадлежу к когорте тех, кто на бронепоезде.



Причем то, что у нас с пониманием порядок, подтвердили многочисленные «переводчики» на «Ютубе», наперегонки бросившиеся растолковывать, что стояло за каждой буквой новогоднего поздравления.







Знаете, это как в далеких 80-х «переводили» тексты БГ и Петра Мамонова. Вспомнил, потому что тоже не смог в них разобраться, хоть и пытался.



Но суть не в том, что 31 декабря мы ничего не поняли, новогоднее поздравление как бы просто фон, там вообще президент мог «чижика-пыжика» прочитать, всем все зашло бы. Ибо традиция: перед наступлением очередного года президент что-то говорит своему народу.



Но вот 14 января нас ждет более (возможно) эпохальное событие, а именно послание Федеральному собранию. Откровенно удивился, что в этом году так рано, потом, когда началось бурное зазывание на посмотреть с горой намеков, понял, что будет нечто «архиважное».



Реально был удивлен откровенно агрессивной рекламе. Такое количество намеков, предсказаний, гаданий… Неужели действительно будет что-то этакое?



Как я понял из намеков, речь идет о том, что Владимир Владимирович якобы нам что-то такое скажет… О бедности.



Вообще, о бедности Путин говорит каждый раз в последнее время. Раньше, много-много раньше, в самом начале, президент говорил о повышении доходов россиян, и мне, как многим другим, это нравилось намного больше.



Двадцать лет спустя тема сама как-то так потихоньку изменилась.



Получается, мы боролись-боролись за повышение доходов, и теперь боремся с бедностью. Либо надо уточнять, У КОГО должны были вырасти доходы. Если у Ротенбергов, Грефов и Тимченко – тогда все более-менее понятно, если у меня – то почему не выросли?



Так, наверное, каждый может сказать.



Напрягает другой нюанс. Если мы 20 лет боролись за высокие доходы, а теперь будем бороться с бедностью, то такими темпами еще через 10 лет что получим? Нищету? И в 2030-м будем слушать о том, как наше невероятно заботливое правительство будет бороться с нищетой?



Возможно. Вот не хотелось бы стать пророком, но… Но не очень все получается у нашего правительства. Причем куда не посмотри. Список куда не надо смотреть, дабы себя не расстраивать, настолько велик, что намного проще отыскать уголки, где пока еще все более-менее идет.







Но я сейчас не о правительстве, я о послании. Интриги, намеки, анонсы… Да, именно анонсируют. Чуть ли не подарок, который нам приготовил президент. Вроде бы (это снова из излагаемых догадок в СМИ) речь пойдет о внезапном росте пенсий и доходов.



Снова без так необходимых уточнений – чьих.



Просто если это очередное пустое обещание типа контроля над ростом цен ЖКХ, топлива и прочих вещей, то оно так и останется пустым обещанием. И здесь даже дело не в том, что у нас президент весьма своеобразно держит свое слово, данное народу, а в том, что исполнять все обещания будут те, кто по факту довел страну до бедности.





А теперь с этой бедностью будет бороться. Вплоть до следующих рубежей. То ли светлейшего будущего, то ли до полной нищеты.



Опять же, светлое будущее вполне может быть у борцов, а у остальных как раз и нищета. Все очень просто и логично.



Конечно, обещание хорошей жизни в будущем – это позитивно. Такая информация действительно ничего в себе отрицательного не несет. Обещать народу, что он будет жить хорошо, – это как раз одна из обязанностей и президента, и правительства.



Вот только за обещаниями должны следовать дела, а вот с этим у нас как раз не то чтобы так себе. Никак у нас с выполнением обещаний, если серьезно.



Между тем в магазинах и на рынках обещания почему-то не принимают. Даже путинские. Предпочитают деньги, как бумажные, так и электронные.



А вот то, что обещания не претворяются в жизнь, – так вот именно над этим и надо крепко задуматься Владимиру Владимировичу. Сколько раз мы наблюдали на экране ТВ, как президент, обращаясь к премьер-министру, к министрам, говорит о том, что «надо обратить внимание» на ту или иную проблему?



И стоит потом посмотреть на то, как действуют министры. Нет, никто не говорит о том, что они не обращают внимания. Возможно, каждый раз они обращают самое пристальное внимание на проблему.



Перевожу: «обратить внимание» — значит ознакомиться с проблемой. Но нигде не говорится о том, что ее надо решать. Никто и не решает.



Но вот беда: если не выполнять обещания и не решать проблемы, народ просто перестает верить каким бы то ни было обещаниям, а дававшие обещания стремительно теряют авторитет у вышеупомянутого народа.



Согласитесь, обещания можно выполнять, можно не выполнять. Со всеми последующими эффектами, от обожания до презрения. Третьего вроде бы не дано, но… По мнению многих трезвомыслящих людей, наша власть изобрела весьма изощренный третий путь.



Это когда исполнение обещания подменяется иллюзией. Иллюзией исполнения.



Вот только Россия — такая страна, что тут даже иллюзии становятся реальностью. И как результат: пообещали, что-то там сделали вроде бы, исполнили, отчитались. Вот только лучше почему-то не стало. При лучшем раскладе. При худшем всё становится еще хуже.



Очень своеобразный способ обмана. Но, как показывает практика, действенный. Люди смотрят/читают бравурные отчеты, а помогает им в этом наш зомбирующий легион: в первую очередь ВЦИОМ и Росстат, неизвестно откуда берущие цифры роста всего подряд, а затем уже телевидение, радио и СМИ. Ну и, естественно, ангажированные блогеры, куда без них.



И если с телевидением все понятно, то вот радио, как это ни странно, — еще один серьезный помощник тех, кто желает проехаться по мозгам населению. В личных авто и маршрутках. А вот блогосфера, учитывая то, что «в интернете можно найти правду», — достойный теперь помощник телевидения.



По крайней мере, желающих рассказать, «что имел в виду Путин», тем, кто не понял, день ото дня становится все больше. Значит, вполне очевидно, что нас ожидает начало не просто очередной иллюзии, нас будет ждать Иллюзия — с большой буквы.



Почему так? А потому, что эту огромную иллюзию, которую начнут озвучивать 14 февраля, будут раздувать целый год. Почему? А потому что в сентябре 2021 года нас ждут выборы…



И, конечно, на этих выборах в Государственную Думу партия «Единая Россия» просто обязана одержать очередную убедительную победу. Любой ценой. Цена понятна, потому и напор на мозги будет весьма и весьма основательный.



Иллюзию надо создать и поддерживать именно до выборов-2021, но так, чтобы разобраться с последствиями можно было бы только после победы ЕР на этих выборах.



Вот почему так рано будет организовано послание президента Федеральному собранию. Пора.





Теперь главное. Как обычно: «А что хотел сказать автор?»



Автор хотел сказать, что иллюзию нельзя съесть, положить впрок, продать или обменять. Это иллюзия, которую будут создавать, чтобы запудрить нам мозги, чтобы на очередных выборах мы либо проголосовали как надо, либо создавали видимость, что все вышло как надо. "Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию



Улучшить же нашу жизнь обещаниями и иллюзиями невозможно. Это, надеюсь, понимают все. Улучшение возможно, но только в том случае, когда все усилия власти будут направлены на то, чтобы лучше жили все граждане нашей страны.



Но для этого в первую очередь надо кардинально перераспределить доходы именно внутри страны. Но на это существующая власть, конечно же, не пойдет. Как не пойдет на «скользящую» систему налогообложения: нельзя же ущемить финансовое состояние тех, кто реально рулит страной, не правда ли?



Поэтому всё, что остается для народа, презрительно именуемого электоратом, — это либо позволить запудрить себе мозги иллюзиями «работы» правительства и не замечать процессов, происходящих в стране, не замечать, как все или почти все разваливается, или действительно задуматься на тему того, а туда ли мы идем последние 20 лет.



Поэтому я убежден, что 14 января нам наобещают много и со вкусом. Более того, обещать будут как никогда много. Все происходящее сегодня сравнимо с подготовкой к генеральному наступлению, говоря языком военным. К сожалению, это будет наступление на наши мозги.



Но стоит понять, что чем больше нам наобещают, тем меньше сделают. Или тем более ухудшат нашу жизнь.



Но создать видимость того, что о народе проявляют заботу, просто необходимо.



Однако не сильно покривлю душой, если скажу, что последнее время телешоу с участием нашего президента пользуются все меньшей популярностью, и даже более того, вызывают раздражение своей откровенной постановочностью.



Вполне возможно, что скоро эти пиар-акции сравняются по популярности с шоу еще одного представителя из Федерального собрания, который ведет свою передачу на Первом канале. «Слово пастыря».





Вообще, программа весьма интересная и даже чем-то схожая с тем, что происходит на всех этих «прямых» линях, больших пресс-конференциях и прочих посланиях.



Вы вполне резонно спросите: а чего ж тут общего? У президента страны и патриарха, религиозного деятеля?



А общего в них то, что речь идет в целом о чуде. И о том, что в это чудо надо в целом верить. Желательно истово и не требуя доказательств.



Увы, мы живем в такое время, когда все-таки хочется реальных подтверждений. Нет, не от Кирилла, от Владимира Владимировича. Пора бы. «Ты понял, че сказал президент?» Это был самый распространенный вопрос 1-2 января этого года. Возможно, у кого как, но вот в моем окружении было именно так. Никто не понял ничего. Каюсь, я тоже не принадлежу к когорте тех, кто на бронепоезде.Причем то, что у нас с пониманием порядок, подтвердили многочисленные «переводчики» на «Ютубе», наперегонки бросившиеся растолковывать, что стояло за каждой буквой новогоднего поздравления.Знаете, это как в далеких 80-х «переводили» тексты БГ и Петра Мамонова. Вспомнил, потому что тоже не смог в них разобраться, хоть и пытался.Но суть не в том, что 31 декабря мы ничего не поняли, новогоднее поздравление как бы просто фон, там вообще президент мог «чижика-пыжика» прочитать, всем все зашло бы. Ибо традиция: перед наступлением очередного года президент что-то говорит своему народу.Но вот 14 января нас ждет более (возможно) эпохальное событие, а именно послание Федеральному собранию. Откровенно удивился, что в этом году так рано, потом, когда началось бурное зазывание на посмотреть с горой намеков, понял, что будет нечто «архиважное».Реально был удивлен откровенно агрессивной рекламе. Такое количество намеков, предсказаний, гаданий… Неужели действительно будет что-то этакое?Как я понял из намеков, речь идет о том, что Владимир Владимирович якобы нам что-то такое скажет… О бедности.Вообще, о бедности Путин говорит каждый раз в последнее время. Раньше, много-много раньше, в самом начале, президент говорил о повышении доходов россиян, и мне, как многим другим, это нравилось намного больше.Двадцать лет спустя тема сама как-то так потихоньку изменилась.Получается, мы боролись-боролись за повышение доходов, и теперь боремся с бедностью. Либо надо уточнять, У КОГО должны были вырасти доходы. Если у Ротенбергов, Грефов и Тимченко – тогда все более-менее понятно, если у меня – то почему не выросли?Так, наверное, каждый может сказать.Напрягает другой нюанс. Если мы 20 лет боролись за высокие доходы, а теперь будем бороться с бедностью, то такими темпами еще через 10 лет что получим? Нищету? И в 2030-м будем слушать о том, как наше невероятно заботливое правительство будет бороться с нищетой?Возможно. Вот не хотелось бы стать пророком, но… Но не очень все получается у нашего правительства. Причем куда не посмотри. Список куда не надо смотреть, дабы себя не расстраивать, настолько велик, что намного проще отыскать уголки, где пока еще все более-менее идет.Но я сейчас не о правительстве, я о послании. Интриги, намеки, анонсы… Да, именно анонсируют. Чуть ли не подарок, который нам приготовил президент. Вроде бы (это снова из излагаемых догадок в СМИ) речь пойдет о внезапном росте пенсий и доходов.Снова без так необходимых уточнений – чьих.Просто если это очередное пустое обещание типа контроля над ростом цен ЖКХ, топлива и прочих вещей, то оно так и останется пустым обещанием. И здесь даже дело не в том, что у нас президент весьма своеобразно держит свое слово, данное народу, а в том, что исполнять все обещания будут те, кто по факту довел страну до бедности.А теперь с этой бедностью будет бороться. Вплоть до следующих рубежей. То ли светлейшего будущего, то ли до полной нищеты.Опять же, светлое будущее вполне может быть у борцов, а у остальных как раз и нищета. Все очень просто и логично.Конечно, обещание хорошей жизни в будущем – это позитивно. Такая информация действительно ничего в себе отрицательного не несет. Обещать народу, что он будет жить хорошо, – это как раз одна из обязанностей и президента, и правительства.Вот только за обещаниями должны следовать дела, а вот с этим у нас как раз не то чтобы так себе. Никак у нас с выполнением обещаний, если серьезно.Между тем в магазинах и на рынках обещания почему-то не принимают. Даже путинские. Предпочитают деньги, как бумажные, так и электронные.А вот то, что обещания не претворяются в жизнь, – так вот именно над этим и надо крепко задуматься Владимиру Владимировичу. Сколько раз мы наблюдали на экране ТВ, как президент, обращаясь к премьер-министру, к министрам, говорит о том, что «надо обратить внимание» на ту или иную проблему?И стоит потом посмотреть на то, как действуют министры. Нет, никто не говорит о том, что они не обращают внимания. Возможно, каждый раз они обращают самое пристальное внимание на проблему.Перевожу: «обратить внимание» — значит ознакомиться с проблемой. Но нигде не говорится о том, что ее надо решать. Никто и не решает.Но вот беда: если не выполнять обещания и не решать проблемы, народ просто перестает верить каким бы то ни было обещаниям, а дававшие обещания стремительно теряют авторитет у вышеупомянутого народа.Согласитесь, обещания можно выполнять, можно не выполнять. Со всеми последующими эффектами, от обожания до презрения. Третьего вроде бы не дано, но… По мнению многих трезвомыслящих людей, наша власть изобрела весьма изощренный третий путь.Это когда исполнение обещания подменяется иллюзией. Иллюзией исполнения.Вот только Россия — такая страна, что тут даже иллюзии становятся реальностью. И как результат: пообещали, что-то там сделали вроде бы, исполнили, отчитались. Вот только лучше почему-то не стало. При лучшем раскладе. При худшем всё становится еще хуже.Очень своеобразный способ обмана. Но, как показывает практика, действенный. Люди смотрят/читают бравурные отчеты, а помогает им в этом наш зомбирующий легион: в первую очередь ВЦИОМ и Росстат, неизвестно откуда берущие цифры роста всего подряд, а затем уже телевидение, радио и СМИ. Ну и, естественно, ангажированные блогеры, куда без них.И если с телевидением все понятно, то вот радио, как это ни странно, — еще один серьезный помощник тех, кто желает проехаться по мозгам населению. В личных авто и маршрутках. А вот блогосфера, учитывая то, что «в интернете можно найти правду», — достойный теперь помощник телевидения.По крайней мере, желающих рассказать, «что имел в виду Путин», тем, кто не понял, день ото дня становится все больше. Значит, вполне очевидно, что нас ожидает начало не просто очередной иллюзии, нас будет ждать Иллюзия — с большой буквы.Почему так? А потому, что эту огромную иллюзию, которую начнут озвучивать 14 февраля, будут раздувать целый год. Почему? А потому что в сентябре 2021 года нас ждут выборы…И, конечно, на этих выборах в Государственную Думу партия «Единая Россия» просто обязана одержать очередную убедительную победу. Любой ценой. Цена понятна, потому и напор на мозги будет весьма и весьма основательный.Иллюзию надо создать и поддерживать именно до выборов-2021, но так, чтобы разобраться с последствиями можно было бы только после победы ЕР на этих выборах.Вот почему так рано будет организовано послание президента Федеральному собранию. Пора.Теперь главное. Как обычно: «А что хотел сказать автор?»Автор хотел сказать, что иллюзию нельзя съесть, положить впрок, продать или обменять. Это иллюзия, которую будут создавать, чтобы запудрить нам мозги, чтобы на очередных выборах мы либо проголосовали как надо, либо создавали видимость, что все вышло как надо.Улучшить же нашу жизнь обещаниями и иллюзиями невозможно. Это, надеюсь, понимают все. Улучшение возможно, но только в том случае, когда все усилия власти будут направлены на то, чтобы лучше жили все граждане нашей страны.Но для этого в первую очередь надо кардинально перераспределить доходы именно внутри страны. Но на это существующая власть, конечно же, не пойдет. Как не пойдет на «скользящую» систему налогообложения: нельзя же ущемить финансовое состояние тех, кто реально рулит страной, не правда ли?Поэтому всё, что остается для народа, презрительно именуемого электоратом, — это либо позволить запудрить себе мозги иллюзиями «работы» правительства и не замечать процессов, происходящих в стране, не замечать, как все или почти все разваливается, или действительно задуматься на тему того, а туда ли мы идем последние 20 лет.Поэтому я убежден, что 14 января нам наобещают много и со вкусом. Более того, обещать будут как никогда много. Все происходящее сегодня сравнимо с подготовкой к генеральному наступлению, говоря языком военным. К сожалению, это будет наступление на наши мозги.Но стоит понять, что чем больше нам наобещают, тем меньше сделают. Или тем более ухудшат нашу жизнь.Но создать видимость того, что о народе проявляют заботу, просто необходимо.Однако не сильно покривлю душой, если скажу, что последнее время телешоу с участием нашего президента пользуются все меньшей популярностью, и даже более того, вызывают раздражение своей откровенной постановочностью.Вполне возможно, что скоро эти пиар-акции сравняются по популярности с шоу еще одного представителя из Федерального собрания, который ведет свою передачу на Первом канале. «Слово пастыря».Вообще, программа весьма интересная и даже чем-то схожая с тем, что происходит на всех этих «прямых» линях, больших пресс-конференциях и прочих посланиях.Вы вполне резонно спросите: а чего ж тут общего? У президента страны и патриарха, религиозного деятеля?А общего в них то, что речь идет в целом о чуде. И о том, что в это чудо надо в целом верить. Желательно истово и не требуя доказательств.Увы, мы живем в такое время, когда все-таки хочется реальных подтверждений. Нет, не от Кирилла, от Владимира Владимировича. Пора бы. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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