Россия готовится очистить космос от американского мусора

Автор:

Александр Цыганов

"Орбитальный уборщик" – так наверняка кто-нибудь назовёт МиГ-41 через недолгое время. Впрочем, теперь этот некто будет уже не первым. Хотя, конечно, будущему истребителю-перехватчику, о переходе разработки которого на опытно-конструкторскую стадию сообщил только что Ростех, будет всё равно, как его назовут. Возможности убирать из космоса "американский мусор" в случае наступления часа "Ч" это у него не отберёт.

Хотя с эпитетом для будущего самолёта мы, пожалуй, поторопились. Ведь в случае наступления часа "Ч" МиГ-41 как раз и начнёт создавать на орбите мусор из американских космических аппаратов. При взрывах в космосе обычно появляется много осколков…

Космический перехватчик?

Сразу надо отметить, что ничего конкретного по сверхзасекреченному самолёту в корпорации "Ростех" не сообщили.

Но известили о новом важном этапе в его создании:

Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ.

Что означает: научная часть разработок завершена – учёные машину под требования военных просчитали, рассчитали, спроектировали. То есть: математику полёта, воздействие среды, поведение самолёта, его частей и деталей, реакцию конструкционных материалов на разных режимах полёта и многое, многое другое.

Важность этого этапа невозможно переоценить. Достаточно вспомнить, что именно математик Мстислав Келдыш разрешил проблему флаттера, бывшего виновником гибели множества самолётов, когда при увеличении скорости появлялись незатухающие автоколебания крыльев, приводившие к их разрушению. Но переход к опытно-конструкторским работам означает начало создания самого самолёта на практике.

Что же это будет за изделие?

Начнём с главного. На что, кстати, всегда указывают в своих публикациях на тему МиГ-41 американцы. Этот самолёт, указывает, скажем, авторитетный американский военный журнал Military Watch, сможет угрожать спутникам на орбите.

Спутникам! На орбите! То есть американцы ожидают появления у русских полноценного орбитального истребителя!

Так это или не так?

Спросим у разработчиков. А они, хоть и изрядные молчуны, уже выразились в том смысле, что это будет не глубокая модернизация предшественника, а абсолютно новый самолёт, при создании которого будут использованы совершенно новые технологии.

А кто у нас предшественник? Об этом говорилось не раз и совершенно прямо: МиГ-41 должен заменить высотный перехватчик МиГ-31. Более того, сам генеральный директор АО "РСК МиГ" Илья Тарасенко как-то объявил, что перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) будет создан на основе концепции истребителя МиГ-31.

А что собою представляет этот истребитель?

Во-первых, это уникум, который создавали в своё время – в середине 1970-х годов как убийцу всех имеющихся и перспективных на тот момент американских истребителей и крылатых ракет. Отсюда: скорость – до 2,8 Маха, или до 3000 км/ч; дальность – до 2400 км с вооружением; высотность – до 37 650 метров, а на 25 км машина летает вообще играючи.

Во-вторых, это чудесный перехватчик ПВО, который далеко и остро видит в радиусе почти 320 км с помощью антенны с фазированной решёткой.

Четырёх МиГ-31 достаточно, чтобы прекрыть фронт в 1000 км. При этом самолёт способен вести одновременно 10 целей, а 6 целей – одновременно сбивать.

В-третьих, это эффективный охотник, способный в своей нынешней инкарнации МиГ-31БМ с ракетами "воздух–воздух" большой и средней дальности К-37М и К-77М поражать воздушные цели на удалении до 280 км. Причём особой разницы в целях не делает – самолёт "заточен" на уничтожение и истребителей 5-го поколения F-22 и F-35, и самых современных баллистических и крылатых ракет, и (в модификации МиГ-31Д) космических аппаратов на низкой – до 200 км – орбите.

Следовательно, что нам молча ответят разработчики МиГ-41? Верно: этот самолёт должен во всём (желательно) превосходить "пожилого" коллегу.

Сконструируем сами?

Можно попробовать "сконструировать" МиГ-41 самим.

Скорость? На форуме "Армия-2017" тот же гендиректор "Микояна" Илья Тарасенко заявил, что новый самолёт будет достигать 4,3 Маха. Но, надо полагать, даже больше. Эта скорость слишком близка к гиперзвуковому переходу, который принято начинать с 5 Махов, чтобы военные не загорелись желанием его достичь. Да к тому же, если гиперзвуковой боевой глайдер системы "Аванград" уже сегодня летает на 20 Махах, то не видно препятствий для изготовления нового перехватчика из конструкционных материалов, выдерживающих подобные режимы. Да и гиперзвуковые ракеты противника желательно догонять и сбивать.

Правда, маневрирования на такой скорости может не выдержать человек. Следовательно, новый самолёт должен мочь летать в беспилотном режиме, а значит, оснащаться искусственным интеллектом.

Затем – дальность. Здесь всё очевидно: раз уже летают МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которая очень похожа на скальпель для вражеских авианосцев, то радиус МиГ-41 должен позволять ему добираться до авианосных групп США. А поскольку его предшественник уже отметился рекордом дальности полёта на 8 тысяч километров (с двумя дозаправками, правда), то от будущей модели стоит ждать не менее 3 – 3,5 тысяч без дозаправок и 10 – 12 тысяч с оными. Почему бы этому перехватчику не сопровождать, например, стратегические ракетоносцы Ту-160, чтобы их не обидел какой-нибудь супостат в их дальнем полёте?

Далее – высотность. Тоже понятно: следующий психологически важный рубеж – 50 км. Но поскольку мы преполагаем, что МиГ-41 будет работать в беспилотном режиме, то с некоторыми конструктивными доработками ему показаны и более высотные режимы. Космические, например. Конечно, долго летать по орбитам он не сможет – для этого надо развить первую космическую скорость, но выныривать на время из атмосферы, чтобы превратить в мусор какой-нибудь непонятный челнок X-37B, – почему бы и нет? А то слишком секретят его американцы, а нам ядерный нежданчик с орбиты, который не способна отразить ни одна ПВО/ПРО, совсем ни к чему.

Наконец, вооружённость. Тут два, даже три важных аспекта. Первый – бурное развитие систем радиоэлектронной борьбы. Где Россия, кстати, чемпион. Значит, новый перехватчик обязан будет иметь РЭБ-вооружение. Можно будет, например, не сбивать подозрительный X-37B, а вынырнуть из атмосферы рядом с ним, перепрограммировать и – ну, здравствуй, американский гость, заждались мы тебя уже в нашем номерном НИИ…

Второй аспект – обычное вооружение. Ну, или необычное, как посмотреть. Уже МиГ-31 может стрелять ракетами от комплекса С-400. И носит под собою ракету от "Кинжала". Значит, от нового самолёта потребуется уметь прятать это дело в брюхе, потому что оружие на внешних пилонах сильно демаскирует их носителя в радиолокационном смысле, а во-вторых, быть готовым работать с крылатыми ракетами дальнего действия типа Х-101, а то и с "Буревестником".

Наконец, третий аспект – оружие для космических целей. Будет ли МиГ-41 сделан способным летать в космосе, нет ли, но в прессе уже прозвучали слова заслуженного военного лётчика России генерала Владимира Попова, который намекнул, что эта машина сможет сбивать цели в космосе на высоте до 120 км и выше.

Да, и нельзя забыть, что быстро развивается лазерное оружие. Так что можно обоснованно ждать, что МиГ-41 в какой-то модификации оснастят и "Пересветом" в какой-нибудь модификации.

И что же у нас получилось в нашем конструкторском раже? А ничего фантастического на самом деле не получилось! Просто вышел универсальный уничтожитель всего, что есть из оружия у супостата – от спутников до авианосцев. Воздушно-космический истребитель опасных замыслов врага.