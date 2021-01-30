|
Россия готовится очистить космос от американского мусора
30 января 2021, 16:20 • 30 • Политика
В России начаты опытно-конструкторские работы над гиперзвуковым истребителем любых самолётов и ракет противника, включая космические.
Автор:
Александр Цыганов
"Орбитальный уборщик" – так наверняка кто-нибудь назовёт МиГ-41 через недолгое время. Впрочем, теперь этот некто будет уже не первым. Хотя, конечно, будущему истребителю-перехватчику, о переходе разработки которого на опытно-конструкторскую стадию сообщил только что Ростех, будет всё равно, как его назовут. Возможности убирать из космоса "американский мусор" в случае наступления часа "Ч" это у него не отберёт.
Хотя с эпитетом для будущего самолёта мы, пожалуй, поторопились. Ведь в случае наступления часа "Ч" МиГ-41 как раз и начнёт создавать на орбите мусор из американских космических аппаратов. При взрывах в космосе обычно появляется много осколков…
Космический перехватчик?
Сразу надо отметить, что ничего конкретного по сверхзасекреченному самолёту в корпорации "Ростех" не сообщили.
Но известили о новом важном этапе в его создании:
Что означает: научная часть разработок завершена – учёные машину под требования военных просчитали, рассчитали, спроектировали. То есть: математику полёта, воздействие среды, поведение самолёта, его частей и деталей, реакцию конструкционных материалов на разных режимах полёта и многое, многое другое.
Что же это будет за изделие?
Начнём с главного. На что, кстати, всегда указывают в своих публикациях на тему МиГ-41 американцы. Этот самолёт, указывает, скажем, авторитетный американский военный журнал Military Watch, сможет угрожать спутникам на орбите.
Спутникам! На орбите! То есть американцы ожидают появления у русских полноценного орбитального истребителя!
Так это или не так?
Спросим у разработчиков. А они, хоть и изрядные молчуны, уже выразились в том смысле, что это будет не глубокая модернизация предшественника, а абсолютно новый самолёт, при создании которого будут использованы совершенно новые технологии.
А кто у нас предшественник? Об этом говорилось не раз и совершенно прямо: МиГ-41 должен заменить высотный перехватчик МиГ-31. Более того, сам генеральный директор АО "РСК МиГ" Илья Тарасенко как-то объявил, что перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) будет создан на основе концепции истребителя МиГ-31.
А что собою представляет этот истребитель?
Во-первых, это уникум, который создавали в своё время – в середине 1970-х годов как убийцу всех имеющихся и перспективных на тот момент американских истребителей и крылатых ракет. Отсюда: скорость – до 2,8 Маха, или до 3000 км/ч; дальность – до 2400 км с вооружением; высотность – до 37 650 метров, а на 25 км машина летает вообще играючи.
Во-вторых, это чудесный перехватчик ПВО, который далеко и остро видит в радиусе почти 320 км с помощью антенны с фазированной решёткой.
В-третьих, это эффективный охотник, способный в своей нынешней инкарнации МиГ-31БМ с ракетами "воздух–воздух" большой и средней дальности К-37М и К-77М поражать воздушные цели на удалении до 280 км. Причём особой разницы в целях не делает – самолёт "заточен" на уничтожение и истребителей 5-го поколения F-22 и F-35, и самых современных баллистических и крылатых ракет, и (в модификации МиГ-31Д) космических аппаратов на низкой – до 200 км – орбите.
Следовательно, что нам молча ответят разработчики МиГ-41? Верно: этот самолёт должен во всём (желательно) превосходить "пожилого" коллегу.
Сконструируем сами?
Можно попробовать "сконструировать" МиГ-41 самим.
Скорость? На форуме "Армия-2017" тот же гендиректор "Микояна" Илья Тарасенко заявил, что новый самолёт будет достигать 4,3 Маха. Но, надо полагать, даже больше. Эта скорость слишком близка к гиперзвуковому переходу, который принято начинать с 5 Махов, чтобы военные не загорелись желанием его достичь. Да к тому же, если гиперзвуковой боевой глайдер системы "Аванград" уже сегодня летает на 20 Махах, то не видно препятствий для изготовления нового перехватчика из конструкционных материалов, выдерживающих подобные режимы. Да и гиперзвуковые ракеты противника желательно догонять и сбивать.
Правда, маневрирования на такой скорости может не выдержать человек. Следовательно, новый самолёт должен мочь летать в беспилотном режиме, а значит, оснащаться искусственным интеллектом.
Затем – дальность. Здесь всё очевидно: раз уже летают МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", которая очень похожа на скальпель для вражеских авианосцев, то радиус МиГ-41 должен позволять ему добираться до авианосных групп США. А поскольку его предшественник уже отметился рекордом дальности полёта на 8 тысяч километров (с двумя дозаправками, правда), то от будущей модели стоит ждать не менее 3 – 3,5 тысяч без дозаправок и 10 – 12 тысяч с оными. Почему бы этому перехватчику не сопровождать, например, стратегические ракетоносцы Ту-160, чтобы их не обидел какой-нибудь супостат в их дальнем полёте?
Далее – высотность. Тоже понятно: следующий психологически важный рубеж – 50 км. Но поскольку мы преполагаем, что МиГ-41 будет работать в беспилотном режиме, то с некоторыми конструктивными доработками ему показаны и более высотные режимы. Космические, например. Конечно, долго летать по орбитам он не сможет – для этого надо развить первую космическую скорость, но выныривать на время из атмосферы, чтобы превратить в мусор какой-нибудь непонятный челнок X-37B, – почему бы и нет? А то слишком секретят его американцы, а нам ядерный нежданчик с орбиты, который не способна отразить ни одна ПВО/ПРО, совсем ни к чему.
Наконец, вооружённость. Тут два, даже три важных аспекта. Первый – бурное развитие систем радиоэлектронной борьбы. Где Россия, кстати, чемпион. Значит, новый перехватчик обязан будет иметь РЭБ-вооружение. Можно будет, например, не сбивать подозрительный X-37B, а вынырнуть из атмосферы рядом с ним, перепрограммировать и – ну, здравствуй, американский гость, заждались мы тебя уже в нашем номерном НИИ…
Второй аспект – обычное вооружение. Ну, или необычное, как посмотреть. Уже МиГ-31 может стрелять ракетами от комплекса С-400. И носит под собою ракету от "Кинжала". Значит, от нового самолёта потребуется уметь прятать это дело в брюхе, потому что оружие на внешних пилонах сильно демаскирует их носителя в радиолокационном смысле, а во-вторых, быть готовым работать с крылатыми ракетами дальнего действия типа Х-101, а то и с "Буревестником".
Наконец, третий аспект – оружие для космических целей. Будет ли МиГ-41 сделан способным летать в космосе, нет ли, но в прессе уже прозвучали слова заслуженного военного лётчика России генерала Владимира Попова, который намекнул, что эта машина сможет сбивать цели в космосе на высоте до 120 км и выше.
И что же у нас получилось в нашем конструкторском раже? А ничего фантастического на самом деле не получилось! Просто вышел универсальный уничтожитель всего, что есть из оружия у супостата – от спутников до авианосцев. Воздушно-космический истребитель опасных замыслов врага.
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 января 2021, 05:40
|
29 января 2021, 10:05
|
25 января 2021, 01:35
|
28 января 2021, 05:40
|
23 января 2021, 19:20
|
28 января 2021, 20:20
|
29 января 2021, 08:15