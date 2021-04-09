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Россия готовится к обороне. Шведская разведка заметила "передовой щит"

09 апреля 2021, 01:00  •  116 • В мире
Шведы заявили, что отмечают усиление военного потенциала России по нескольким позициям. В частности, указал и.о. главы военной разведки Швеции, в Калининграде идёт наращивание "передового оборонного щита".
В Швеции на закрытом заседании парламента и.о. главы военной разведки страны Даниэль Ульссон высказал оценку относительно наращивания военной мощи в сопредельных территориях.
В частности, шведскую разведку беспокоит укрепление России на рубежах.
По словам Ульссона, всё интенсивнее и сложнее ситуация наблюдается как в Прибалтийском регионе, так и в Баренцевом море и Северной Атлантике. В интервью Svenska Dagbladet он отметил, что усиление на данных направлениях продолжалось весь последний год.
Но больше всего шведов волнуют русские. Представитель разведки заметил, что военный потенциал России будет расти до 2025 года. Не исключено, указал Ульссон, что в случае конфликта у России будет преимущество перед НАТО на региональном уровне.
На данный момент Калининград становится укреплённым форпостом для нашей страны.
Как пояснил Фредрик Вестерлунд, эксперт по России из Института оборонных исследований (FOI), именно этот город является "элементом передового оборонного щита России, протянувшегося от Кольского полуострова через Калининград и молдавское Приднестровье до Крыма на берегу Чёрного моря".

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