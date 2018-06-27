Россия готовит Украине "год террора" • 271 • Аналитика







По мнению эксперта, Россия приготовила для Украины сценарий превращения Донбасса в «украинскую Чечню». Согласно этому гипотетическому сценарию, Киеву придется задабривать «боевиков» огромными дотациями, не имея никакого реального влияния на ситуацию в Донецке и Луганске. Фактически же ими будет управлять сама Москва.





При этом уже понятно, какую судьбу украинскому Донбассу и Украине готовит Путин — он об этом вполне откровенно сказал в своем интервью немецкому телеканалу ORF. Речь идет об "украинской Чечне", где Киев должен задабривать боевиков огромными дотациями, а управлять ими реально будет Россия.



Дальше автор пугает украинского читателя картинкой «реальных» отношений Москвы и Грозного. По его мнению, в Чечне построено государство в государстве, фактически не подчиняющееся Москве, и этому государству Кремль платит «дань» за хотя бы имитацию лояльности. В то же время туда якобы боится сунуться даже всесильная ФСБ.



Наверное, этот распространенный миф не нуждается в особых комментариях: он ведь довольно популярен и в России, и именно от нас его, скорее всего, занесло на Украину. Примечательно другое: украинский эксперт проявляет неожиданное здравомыслие и сокрушается, что у Москвы есть хотя бы такой сценарий, тогда как у Украины сценариев вообще нет.



А вот о чем действительно хотелось бы напомнить господину Горбулину, так это о том, что современная Чечня смогла почти оправиться от последствий войны, и позавидовать жителям Грозного во многом могли бы и киевляне. Но в том, наверное, и дело, что хронически несостоятельная Украина не сможет реализовать даже десятую долю того, что было сделано Москвой на Кавказе. Поэтому, наверное, бессмысленно даже обсуждать такие варианты: жители Донбасса, сполна хлебнувшие украинского радушия и хлебосольства, вряд ли когда-нибудь согласятся на посулы дотаций из украинского бюджета.



Автор признает, что у современной Украины нет никакой внятной стратегии не только в отношении «оккупированных» территорий Донбасса, но и в отношении тех, которые все-таки контролируются Киевом. А единственное, где проглядывает какая-то стратегия, это позиция Киева по вопросу миротворцев.



Но даже в этом вопросе нам потребуется много твердости, особенно в части выбора того, кто станет группой миротворцев. Поскольку они тоже бывают разные. Бывают такие, как украинские миротворцы в Сараево, которые помогли восстановить работу трамвая и тем самым побороть транспортный коллапс в разрушенном войной городе. А бывают такие, как российские в Восточной Славонии, которые помогали сербам портить избирательные бюллетени.



Посыл эксперта довольно понятен: никаких российских миротворцев. Международные силы, занимающие не зону разграничения, а весь Донбасс, и обеспечивающие прикрытие для ввода в Новороссию подразделений МВД и Нацгвардии Украины. Именно такую «стратегию» недавно озвучивал А. Аваков. И другой стратегии в Киеве, похоже, нет и не предвидится.



А ещё господин Горбулин заявляет, что Москва готовит Украине «год террора». Связано это, по мнению эксперта, с грядущими выборами.



Больше смертей, больше политических убийств, больше хаоса и тревоги — все это в итоге направлено на действующую власть, с которой, безусловно, и основной спрос. И всегда будут рядом "конструктивные политики", которые предложат "помириться" и "закончить глупую войну". Ради них всё и затевается.



Этот пассаж, помимо эталонной свидомости автора, обнажает и его изрядную ангажированность. Вроде бы мельком, вроде бы невзначай, он ментально привязал любых оппозиционных политиков Украины к крови, жертвам, страданиям народа на Донбассе и на всей Украине. А дальше, как говорится, было бы сказано, а исполнители найдутся. И уже почти не остается сомнений, что в предвыборный год в Киеве будет активно использоваться такой «избирательный прием», как убийства, покушения и провокации, за которыми прикормленные главы «институтов стратегических исследований» мгновенно увидят «руку Москвы».



Но чего не сделаешь, чтобы усидеть в солидном кресле, правда? И тут господин Горбулин ничем не отличается от тысяч подобных «экспертов» по всему миру. Глава украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин выступил с неожиданным разоблачением: оказывается, Путин готовит Донбассу судьбу Чечни! В своей статье для издания «Зеркало недели» он выдвинул несколько, мягко говоря, сомнительных тезисов, касающихся ситуации на Украине вообще и мирного урегулирования конфликта на Донбассе в частности.По мнению эксперта, Россия приготовила для Украины сценарий превращения Донбасса в «украинскую Чечню». Согласно этому гипотетическому сценарию, Киеву придется задабривать «боевиков» огромными дотациями, не имея никакого реального влияния на ситуацию в Донецке и Луганске. Фактически же ими будет управлять сама Москва.Дальше автор пугает украинского читателя картинкой «реальных» отношений Москвы и Грозного. По его мнению, в Чечне построено государство в государстве, фактически не подчиняющееся Москве, и этому государству Кремль платит «дань» за хотя бы имитацию лояльности. В то же время туда якобы боится сунуться даже всесильная ФСБ.Наверное, этот распространенный миф не нуждается в особых комментариях: он ведь довольно популярен и в России, и именно от нас его, скорее всего, занесло на Украину. Примечательно другое: украинский эксперт проявляет неожиданное здравомыслие и сокрушается, что у Москвы есть хотя бы такой сценарий, тогда как у Украины сценариев вообще нет.А вот о чем действительно хотелось бы напомнить господину Горбулину, так это о том, что современная Чечня смогла почти оправиться от последствий войны, и позавидовать жителям Грозного во многом могли бы и киевляне. Но в том, наверное, и дело, что хронически несостоятельная Украина не сможет реализовать даже десятую долю того, что было сделано Москвой на Кавказе. Поэтому, наверное, бессмысленно даже обсуждать такие варианты: жители Донбасса, сполна хлебнувшие украинского радушия и хлебосольства, вряд ли когда-нибудь согласятся на посулы дотаций из украинского бюджета.Автор признает, что у современной Украины нет никакой внятной стратегии не только в отношении «оккупированных» территорий Донбасса, но и в отношении тех, которые все-таки контролируются Киевом. А единственное, где проглядывает какая-то стратегия, это позиция Киева по вопросу миротворцев.Посыл эксперта довольно понятен: никаких российских миротворцев. Международные силы, занимающие не зону разграничения, а весь Донбасс, и обеспечивающие прикрытие для ввода в Новороссию подразделений МВД и Нацгвардии Украины. Именно такую «стратегию» недавно озвучивал А. Аваков. И другой стратегии в Киеве, похоже, нет и не предвидится.А ещё господин Горбулин заявляет, что Москва готовит Украине «год террора». Связано это, по мнению эксперта, с грядущими выборами.Этот пассаж, помимо эталонной свидомости автора, обнажает и его изрядную ангажированность. Вроде бы мельком, вроде бы невзначай, он ментально привязал любых оппозиционных политиков Украины к крови, жертвам, страданиям народа на Донбассе и на всей Украине. А дальше, как говорится, было бы сказано, а исполнители найдутся. И уже почти не остается сомнений, что в предвыборный год в Киеве будет активно использоваться такой «избирательный прием», как убийства, покушения и провокации, за которыми прикормленные главы «институтов стратегических исследований» мгновенно увидят «руку Москвы».Но чего не сделаешь, чтобы усидеть в солидном кресле, правда? И тут господин Горбулин ничем не отличается от тысяч подобных «экспертов» по всему миру. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 271 Источник Похожие новости ФСБ под водой. Русские «волчьи стаи» атакуют американские кабели Россия готовит Украине "год террора" Бензин и Минфин: кто кого?

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