Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu

Ответ России на западные санкции может иметь весьма неожиданные последствия для "подбрюшья" финансовой системы США, полагают авторы китайского издания Sohu.

Русский ответ на западные санкции может иметь самые неожиданные последствия для финансовой системы США. Удар русские готовят в самое "подбрюшье", полагают экономические обозреватели из Китая - своей позицией они делятся в материале для Sohu.

Доллар - самый востребованный финансовый инструмент в мире, признают китайцы. Именно благодаря такому весу США и могут набирать долги и запускать в любой удобный момент "печатный станок", наращивая денежную массу и оказывая давление на своих политических оппонентов. Россия также оказалась в их числе.

Именно оказывая давление, США ввели в отношении России очередные санкции. Однако, как считают китайские аналитики, ответ Москвы будет болезненным:

"Россия начала делать шаги по снижению своей зависимости от американского доллара", - пишет "ПолитРоссия" в эксклюзивном переводе материала.

В частности, Россия пытается перезаключить контракты на поставку углеводородов в валютах, отличных от доллара. Таким образом, снижается зависимость цен на нефть от курса доллара. Действия России копируют и другие страны мира, которые также не в восторге от действий Штатов.