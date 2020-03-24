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Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

24 марта 2020, 03:35  •  11 • Политика
Минэкономразвития России подготовило проект распоряжения правительства, предлагающий регуляторные послабления для компаний в ряде отраслей. Инициатива призвана помочь в борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник, знакомый с документом.
В частности, компании могут получить возможность продолжать деятельность в течение шести месяцев после истечения срока действия лицензии.
Речь идет о пользовании недрами, оказании услуг связи и телерадиовещания, производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (кроме алкогольной розницы), использовании атомной энергии, деятельности по защите гостайны, частной детективной деятельности, приобретении оружия, образовательной деятельности.
Этим же распоряжением ведомствам, занимающимся госконтролем, поручается прекратить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки, выездные налоговые и таможенные проверки.
Внеплановые проверки будут проводиться только в случае угрозы причинения вреда здоровью, возникновению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Ранее в марте «Известия» писали, что отсрочка выплаты налогов до конца года для авиаперевозчиков и туристических компаний за I квартал может обойтись бюджету примерно в 50 млрд рублей.

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