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Россия готовит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, — Ярош
14 марта 2021, 21:50 • 218 • Украина
Россия готовит удар по ряду украинских городов, заявил бывший главарь «Правого сектора»* Дмитрий Ярош.
По его словам, в качестве основных целей Россия определила не только Киев, но и Днепропетровск, Харьков и Одессу.
«Несложно увидеть, что они снова заговорили о ракетно-бомбовых ударах по украинским городам. Там не только по Киеву, но и по другим регионам. Вижу, что по очень многим каналам они начали обсуждать довольно серьезно возможность нанесения ударов и по Киеву, и по Днепру, и по Харькову, и по Одессе», — сказал он в интервью одному из украинских СМИ.
Более того, по словам Яроша, авиационные подразделения российской армии в Крыму регулярно отрабатывают удары по двум областным центрам на юге Украины. Авиаудар Россия готовится поддержать высадкой десанта.
«В конце концов их авиация сейчас в оккупированном Крыму базируется, постоянно отрабатывает удары и по Николаеву, и по Одессе. Они готовятся к наступательным операциям, и к десантным операциям в том числе», — заявил он.
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