Россия готовит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, — Ярош

Россия готовит удар по ряду украинских городов, заявил бывший главарь «Правого сектора»* Дмитрий Ярош.По его словам, в качестве основных целей Россия определила не только Киев, но и Днепропетровск, Харьков и Одессу.«Несложно увидеть, что они снова заговорили о ракетно-бомбовых ударах по украинским городам. Там не только по Киеву, но и по другим регионам. Вижу, что по очень многим каналам они начали обсуждать довольно серьезно возможность нанесения ударов и по Киеву, и по Днепру, и по Харькову, и по Одессе», — сказал он в интервью одному из украинских СМИ.Более того, по словам Яроша, авиационные подразделения российской армии в Крыму регулярно отрабатывают удары по двум областным центрам на юге Украины. Авиаудар Россия готовится поддержать высадкой десанта.«В конце концов их авиация сейчас в оккупированном Крыму базируется, постоянно отрабатывает удары и по Николаеву, и по Одессе. Они готовятся к наступательным операциям, и к десантным операциям в том числе», — заявил он.