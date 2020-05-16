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Россия готовит отставку Асада? В оппозиции Сирии поползли подозрительные слухи

16 мая 2020, 19:55  •  44 • Политика
Представители сирийской оппозиции в момент, когда весь мир борется против коронавируса, начали сеять слухи о скорой отставке президента САР Башара Асада. Однако все домыслы, мол, якобы "Россия готовит отставку Асада", не имеют под собой никакой почвы, убеждены знатоки ближневосточной повестки.
В Сирии оппозиция воспользовалась моментом с коронавирусом, чтобы разрешить политические вопросы. В частности, поползли слухи, будто сирийский лидер Башар Асад вскоре покинет свой пост.
Секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди озвучил слухи, которые появились в обществе. Он отметил, что оппозиционеры воспользовались моментом с пандемией и "начали раздавать интервью о том, что Россия готовит отставку Асада".
Однако, подчеркнул он, распространители слухов выдают желаемое за действительное.
"Оппозиция просто очень этого хочет. И у неё не осталось просто других средств", - заявил он.
Раньше для этих целей выдавались обвинения в бомбёжках, сейчас появились слухи о "сдаче" Асада.
Но, подчёркивает Афанди, соглашение московское действует, Россия всегда придерживалась позиции, что "судьба" Асада в руках сирийского народа.
"Однозначно Россия ни в коем случае не собирается снимать Асада, потому что, во-первых, нет замены. А во-вторых, это противоречит позиции России, что судьбу Сирии должен решать сирийский народ... Россия от этой позиции вряд ли отойдёт, и тем более Иран. Турция, возможно, обсуждает отставку Асада", - заявил он.
Аналогичного мнения, сообщает РИА Новости, придерживается и координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин. Утверждения о некоей отставке сирийского лидера он назвал слухами, поскольку Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев.

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