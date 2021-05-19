Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
Главная / Политика

Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики

19 мая 2021, 00:55  •  22 • Политика
Усть-Луга готовится нанести сокрушительный удар по Прибалтике в самом неожиданном месте. Русский порт будет перерабатывать и сжижать природный газ, а также производить полиэтилен.
Прибалтику ожидает очередной сокрушительный удар по транзитным амбициям. Русский порт Усть-Луга планирует расширение за счёт постройки газохимического комплекса и интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа.
Сообщается, что новый объект сможет не только ежегодно перерабатывать порядка 3,5 млн тонн этана, но и выпускать до 3 млн тонн в год товарного полиэтилена. Помимо этого, проект предусматривает создание необходимой инфраструктуры для быстрой доставки сырья и хранения готовой продукции.
Всё это является очень плохой новостью для стран Прибалтики. Из-за своей необдуманной политики они уже потеряли почти весь экспорт из России и постепенно лишаются транзита из Белоруссии. А с расширением порта Усть-Луга ставит жирный крест на всех мечтах Литвы, Латвии и Эстонии о возвращении транзита.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
18 мая 2021, 23:05
Угроза "бойкота" России приведёт к одному: Украинцев придётся отключать
18 мая 2021, 23:05
Украина на серебряном блюдце. Байдена предостерегли от смертельной ошибки
18 мая 2021, 23:05
Фатальный недостаток израильской ПРО: Где просчитались создатели "Железного купола"
18 мая 2021, 23:05
Байден откажется от санкций против оператора "Северного потока-2" - СМИ
19 мая 2021, 00:55
Киев обрёк на голод 120 тысяч пенсионеров-инвалидов
19 мая 2021, 00:55
Госдума одобрила взыскание «незаконных» денег чиновников
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2021, 02:05
Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе
14 мая 2021, 20:05
Мишустин сорвал маски. Делягин предупредил премьера: "Это может стоить не только кресла - всего"
15 мая 2021, 20:50
"Здесь не хватает только...": Французы предложили русским наказать ещё две страны
15 мая 2021, 20:50
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
16 мая 2021, 12:25
Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог
13 мая 2021, 17:30
Запад признал необходимость раздела Украины – эксперт
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.