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Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
19 мая 2021, 00:55 • 22 • Политика
Усть-Луга готовится нанести сокрушительный удар по Прибалтике в самом неожиданном месте. Русский порт будет перерабатывать и сжижать природный газ, а также производить полиэтилен.
Прибалтику ожидает очередной сокрушительный удар по транзитным амбициям. Русский порт Усть-Луга планирует расширение за счёт постройки газохимического комплекса и интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа.
Сообщается, что новый объект сможет не только ежегодно перерабатывать порядка 3,5 млн тонн этана, но и выпускать до 3 млн тонн в год товарного полиэтилена. Помимо этого, проект предусматривает создание необходимой инфраструктуры для быстрой доставки сырья и хранения готовой продукции.
Всё это является очень плохой новостью для стран Прибалтики. Из-за своей необдуманной политики они уже потеряли почти весь экспорт из России и постепенно лишаются транзита из Белоруссии. А с расширением порта Усть-Луга ставит жирный крест на всех мечтах Литвы, Латвии и Эстонии о возвращении транзита.
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