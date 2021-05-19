Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики

Усть-Луга готовится нанести сокрушительный удар по Прибалтике в самом неожиданном месте. Русский порт будет перерабатывать и сжижать природный газ, а также производить полиэтилен.

Прибалтику ожидает очередной сокрушительный удар по транзитным амбициям. Русский порт Усть-Луга планирует расширение за счёт постройки газохимического комплекса и интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа.

Сообщается, что новый объект сможет не только ежегодно перерабатывать порядка 3,5 млн тонн этана, но и выпускать до 3 млн тонн в год товарного полиэтилена. Помимо этого, проект предусматривает создание необходимой инфраструктуры для быстрой доставки сырья и хранения готовой продукции.

Всё это является очень плохой новостью для стран Прибалтики. Из-за своей необдуманной политики они уже потеряли почти весь экспорт из России и постепенно лишаются транзита из Белоруссии. А с расширением порта Усть-Луга ставит жирный крест на всех мечтах Литвы, Латвии и Эстонии о возвращении транзита.