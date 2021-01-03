Россия готовит новую атаку перед приходом Байдена к власти - NYT

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Американцы опасаются, что Москва покажет свой киберарсенал во всей красе

Главные лица США заявили, что некоторое время назад на правительственные сайты страны была совершена хакерская атака. Сперва они обвиняли в этом Россию, хотя и отмечали, что основываются только на предположениях, а позже некоторые заявили, что у них есть неоспоримые доказательства причастности к этому российских хакеров, однако раскрывать подробности не стали.

Спецслужбы Штатов заявляют, что якобы Россия направила свои разведывательные зонды в несколько десятков сайтов, вставив код для управления сетью. Они признали, что их системы защиты попросту не сработали. Во многом в вопросах кибербезопасности они были сконцентрированы на защите выборов от вмешательства.

На вопрос, почему российские хакеры якобы вторглись в киберпространство Америки у спецслужб ответа нет, пишет The New York Times. Аналитики утверждают, что Москва может предпринять новую атаку на систему коммуникации Вашингтона в период инаугурации Джо Байдена. По их предположению, Россия пойдет на такой шаг, чтобы "продемонстрировать свой киберарсенал и получить рычаги воздействия на избранного президента Джозефа Байдена-младшего перед переговорами по ядерному оружию".

"Мы до сих пор не знаем, каковы были стратегические цели России, но мы должны быть обеспокоены тем, что часть этого может выйти за рамки разведки. Их цель может заключаться в том, чтобы получить рычаги воздействия на новую администрацию, например приставить пистолет к нашей голове, чтобы удержать нас от действий, направленных на противодействие Путину", – заявила экс-чиновница Министерства внутренней безопасности при Обаме.

Официальные лица обвинений в отношении России не выдвигали. Они утверждают, что до сих пор никто не имеет понятия, что именно было украдено.